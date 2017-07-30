Выпускники Волгоградской академии МВД устроили заезд на Land Cruiser Prado

Выпускники Волгоградской академии МВД отпраздновали окончание обучения заездом на внедорожниках Land Cruiser Prado и ужином в дорогом в ресторане. Внимание на произошедшее обратило местное издание «Блокнот». Источник заявил журналистам, что «все прошло цивильно, но безумно роскошно».

После езды на внедорожниках выпускники провели два часа на арендованной яхте, которая катала их по Волге. Закончили вечер сотрудники правоохранительных органов в ресторане «Лондон», который «Блокнот» называет «популярным и очень дорогим».

Выпускной в академии МВД прошел 28 июля, мероприятие, в частности, посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В июле 2016 года разгорелся скандал после появления в интернета ролика, на котором выпускники Академии ФСБ устроили заезд по Москве на автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen. В спецслужбе тогда заявили, в отношении виновных «приняты принципиальные персональные решения по изменению условий прохождения ими службы».