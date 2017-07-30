Парад ВМФ — как это было

"Фонтанка" показывает, как прошел в Петербурге и Кронштадте Главный военно-морской парад в День ВМФ.

Центрами празднования стали Северная столица и город воинской славы Кронштадт. Президент, Верховный главнокомандующий России Владимир Путин принимал грандиозный военно-морской парад.

В городе на Неве глава государства совершил обход кораблей, стоящих на рейде у стен Петропавловской крепости, а также у Адмиралтейской набережной. Среди них – большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Уренгой» и ракетный катер «Димитровград».

Над Адмиралтейством подняли легендарный кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов».

Парад в День ВМФ в Петербурге

Тем временем, в Кронштадте еще до начала парада Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Морской собор, где возглавил богослужение. Там, кстати, присутствующие подготовились к мероприятию задолго до его начала. Подробности читайте в нашей трансляции.

Парад в День ВМФ в Кронштадте

А в городе на Неве президент Путин поздравил моряков с праздником. Отметил, что сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные задачи, но и отвечает на новые вызовы.

Парадный строй в акватории главной речной артерии Северной столицы возглавили противодиверсионные катера. Следом за ними прошел десантный катер с ботиком Петра Первого на борту. В торжественном смотре приняли участие почти все боевые корабли российского флота.

В это же время парадным строем по Кронштадтскому рейду прошли корабли океанской зоны. У берегов острова Котлин приняла участие построенная на Адмиралтейских верфях и спущенная на воду в прошлом году дизель-электрическая подводная лодка «Колпино».

Флагманами были тяжелый атомный ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Помимо прочего, в параде приняли участие корвет «Стойкий», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков», дизельные подлодки «Дмитров» и «Владикавказ», тральщик «Александр Обухов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Шабалин».

Главный военно-морской парад завершился пролетом морской авиации над Сенатской площадью. Из Кронштадта к Неве прилетели разведывательно-ударный вертолёт нового поколения и корабельный многоцелевой вертолёт Ка-27. Компанию им составили самолеты Ан-72, Ил-38Н и Ту-142МК и другие.

Финальным аккордом стал салют из орудий кораблей, стоящих в Петербурге и в Кронштадте.

Известно, что глава государства примет участие в приеме в честь Дня ВМФ в Адмиралтействе.

После парада в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу президент Путин посетил Морской собор в Кронштадте. Глава государства приложился к мощам адмирала Ушакова, которые привезли сюда на этой неделе. Путин пообщался с моряками и пожелал им удачной службы.

Всего в параде было задействовано более пяти тысяч человек личного состава и свыше 90 кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов ВМФ.

Но на этом праздник не заканчивается. На Дворцовой площади петербуржцы и гости города могут посетить выставку коллекции корабельных якорей разных времен и конструкций. В 14.00 на главной площади начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга. В 16.00 здесь же состоится концерт Людмилы Сенчиной. По его окончанию морских офицеров поздравят с Днем ВМФ артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители. Среди них – артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие творческие коллективы. Специальный гость – рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Он выступит перед публикой в 20.00. А в 20.30 начнется концерт арт-группы «Хор Турецкого». "Народное караоке" станет завершающим аккордом мероприятия.

Тем временем, на Петропавловской крепости уже стартовал фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку». Он проходит с участием группы «Митьки» и коллективов города на Неве с песнями в стиле «шанти». В рамках фестиваля проходят мастер-классы и конкурсы, желающие могут спеть в караоке. Здесь же установлен большой батут – пиратский корабль и бассейн-море с шариками. В 15.00 гостей праздника ждет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».

В Александровском саду праздник начинается 14.00. Для посетителей с концертом выступят ведущие городские коллективы. Гостям представят тематическую интерактивную программу. Мероприятие закончится в 16.00.

Кроме того, до 18.00 желающие могут посетить суда, принимавшие участие в параде на Неве. Они пришвартованы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда можно пойти в Центральный Военно-морской музей. Сегодня там традиционно день открытых дверей, а вместе с ним и праздничный концерт. В залах музея выступают артисты Международной академии музыки им. Образцовой, джазового оркестра «Санкт-Петербург», участники патриотического фестиваля «Нева-десант».

В 22.30 с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный салют.

Александра Будер