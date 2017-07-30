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30.07.2017 13:24

Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении в УК РФ изменений, направленных на усиление ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, Совет Федерации одобрил этот закон 25 июля. Документ изменяет статьи 110.1 и 110.2 УК РФ (склонение к самоубийству и организация склонения к самоубийству). Он предполагает срок лишения свободы за склонение или содействие самоубийству от 5 до 10 лет лишения свободы (ранее — до 5 лет). За гибель ребенка или беременной женщины срок наказания — от 6 до 12 лет лишения свободы (ранее до 6 лет). Также закон вводит наказание за склонение к самоубийству двух и более лиц (от 8 до 15 лет лишения свободы).

 

Источник: "Коммерсантъ"


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24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
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