В Приморском районе посетитель кафе открыл стрельбу

Полиция Приморского района выясняет обстоятельства стрельбы в кафе на улице Репищева, 14.

Около 3 часов ночи 30 июля отдых посетителей кофе нарушил мужчина, решивший пострелять. По словам администрации заведения, молодой человек на вид лет 30-ти пришел в кафе, культурно поседел, расплатился. После этого решил пострелять в воздух. Ему сделали замечание и он ушел. Через 20 минут мятежник вернулся, и трижды выстрелил в сторону 58-летнего работника кафе, который делал ему замечание. Пули попали в руку и в грудную клетку сотрудника.

Пострадавший сам обратился в травмпункт. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.