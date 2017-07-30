Дачница из Петербурга погибла в лужском лесу
Пожилая петербурженка, потерявшаяся в лесу в Ленинградской области, найдена погибшей. Скорее всего, ее подвело здоровье и незнание леса.
На теле не обнаружено ран.
Подробнее читайте на 47News.
Пожилая петербурженка, потерявшаяся в лесу в Ленинградской области, найдена погибшей. Скорее всего, ее подвело здоровье и незнание леса.
На теле не обнаружено ран.
Подробнее читайте на 47News.
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