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14:00 30.07.2017
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13:56
Набережные Петербурга встали в трехкилометровой пробке
13:47
Выпускники Волгоградской академии МВД устроили заезд на Land Cruiser Prado
13:30
Станция "Площадь Восстания" открыта
13:24
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству
13:15
Посольство: россияне не пострадали при стрельбе в клубе в Германии
13:07
Юный "Чикатило" сбежал из интерната в Петродворце и лагеря в Ленобласти
13:01
Открыто движение по Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам
12:54
В финские заповедники ищут пастухов за зарплату в 450 евро
12:42
В Приморском районе посетитель кафе открыл стрельбу
12:34
Дачница из Петербурга погибла в лужском лесу
12:24
Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход
12:19
В Ломоносове рабочих завалило металлическими стеллажами
12:12
В Китае прошел военный парад
12:06
Кронштадтский морской собор закрыли на время приезда Путина
12:01
Infiniti врезался в дерево на Петровском острове
11:48
Польша ответила на запуск ЕС санкционной процедуры в отношении нее
11:42
На северо-востоке Петербурга автобус придавил водителя
11:27
Адмиралтейскую и Английскую набережные открыли для машин
11:22
Путин: ВМФ вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством
11:20
На Звездной двухлетний мальчик выпал из окна
11:18
Пролетом авиации закончился Главный военно-морской парад в Петербурге
11:11
Шотландия требует от Лондона защитить экспорт виски после «Брексита»
11:05
Дворцовый и Благовещенский мосты сводят после парада
11:01
В центре Петербурга пробки из-за мостов
10:54
Петарда взорвалась в руках петербургского подростка
10:48
Михаила Саакашвили обвиняют в подделке документов
10:33
В Кронштадт закрыли въезд
10:31
Мэра филиппинского города убили во время рейда по борьбе с наркотиками
10:30
В метро образовались заторы из спешащих на парад
10:21
В ДТП на Кубани погибли пятеро
10:15
В сирийском порту Тартус подняли флаг России в честь Дня ВМФ
10:09
Стамбульские женщины устроили шествие против ограничений в ношении одежды
10:01
Владимир Путин принимает парад ВМФ на Неве
09:55
Великий Новгород затоплен, в городе перебои с электричеством
09:47
На парад успеют не все: на КАД огромная пробка
09:23
Навигаторы сбились: Невский проспект открыт
01:54
День ВМФ отметят парадом кораблей и народным караоке на Дворцовой
01:34
«День русской славы» отпразднуют в Пушкине на новой площадке
01:13
Markscheider Kunst сыграют с перуанскими братьями
29/07
Байкеры устроили "огненный" парад в честь Дня ВМФ
29/07
Кудрово снова со светом
29/07
В КС появилось альтернативное мнение о передаче Исаакия
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Жители Кудрово остались без света из-за аварии
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Полиция прервала концерт «ингерманландцев»
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Посольство России в США отреагировало на заявление Госдепа о новых санкциях
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ГИБДД создаст мобильное приложение для регистрации ДТП
29/07
Московское шоссе встало в гигантской пробке
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Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды
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Россия введет санкции в отношении сорвавших визит Рогозина в Молдавию лиц
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В жутком ДТП у Ям-Ижоры погибла женщина и пострадали пять человек
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СК начал проверку по факту гибели мигранта в торговом центре у Сенной
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В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве в рамках кровной мести
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Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов
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30.07.2017 12:34

Дачница из Петербурга погибла в лужском лесу

Пожилая петербурженка, потерявшаяся в лесу в Ленинградской области, найдена погибшей. Скорее всего, ее подвело здоровье и незнание леса.

На теле не обнаружено ран. 

Подробнее читайте на 47News.


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
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