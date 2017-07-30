В Ломоносове рабочих завалило металлическими стеллажами

Двое мужчин оказались под упавшими стеллажами в Петродворцовом районе Петербурга. Один из них скончался.

Пятеро рабочих ремонтировали помещение на Михайловской улице, 18. Там должен расположиться архив Росреестра. Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, на месте произошел несчастный случай – на рабочих упали металлические стеллажи.

Под обломками оказались 28-летний молдованин и 34-летний уроженец Челябинской области. Первого отправили в НИИ Скорой помощи. Челябинца спасти не удалось. Он скончался на месте.