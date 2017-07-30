Польша ответила на запуск ЕС санкционной процедуры в отношении нее

МИД Польши отреагировал на запуск санкционной процедуры в отношении Варшавы со стороны Евросоюза из-за судебной реформы. «Мы утверждаем, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, в то время как их действия не оказывают влияние на правовой статус сторон. Специальными делами занимаются судьи, которые и принимают важные процессуальные решения. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают оставаться в силе»,— говорится в сообщении министерства.

Европейская комиссия накануне запустила санкционную процедуру в отношении Польши. Причиной называется, в частности, разный пенсионный возраст в Польше для женщин-судей (60 лет) и мужчин-судей (65 лет). В этом ЕК усмотрела дискриминацию по половому признаку. Кроме того, в Евросоюзе недовольны планами Польши дать своему главе Минюста право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также отправлять в отставку и назначать председателей судов.