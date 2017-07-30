Пролетом авиации закончился Главный военно-морской парад в Петербурге

Корабельные залпы и пуски салютной батареи, установленной на пляже Петропавловской крепости, проводили парадную группу морской авиации, завершившей Главный военно-морской парад в Петербурге.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», приуроченный к 321-й годовщине основания российского флота смотр военно-морских сил завершился одновременно на двух площадках: в акваториях Невы и Финского залива в Кронштадте. Над головами зрителей пролетели вертолеты, в том числе ударный Ми-24, который неофициально называют «Крокодил», различные истребители, бомбардировщики, военно-транспортный АН-72, грузопассажирский АН-140 и летающая лодка – противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

Пилоты авиации Тихоокеанского флота оставили после себя шлейф цветных дымов – в небе над Финским заливом и Невой можно было наблюдать гигантский российский флаг.

Также впервые Северная столица принимает китайскую военную делегацию. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй» 27 июля пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта, а затем ушли в Кронштадт. 30 июля гости прошли в парадном строю российских боевых кораблей.

Принимал парад президент Владимир Путин, который прибыл на вертолете на площадку в Петропавловской крепости. На Сенатской площади перед Верховным главнокомандующим торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих ВМФ, после чего боевые корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии прошли мимо трибуны у Медного всадника и зрительской площадки в Кронштадте. Последним по Неве прошел малый ракетный корабль «Серпухов», в Средней гавани – крейсер «Маршал Устинов».

Всего в параде приняли участие более 90 кораблей. Флагман Северного флота атомный крейсер «Петр Великий» и самую большую подлодку в мире «Дмитрий Донской» показали Владимиру Путину по установленному на Сенатской площади экрану.

День ВМФ впервые отмечается в Петербурге так масштабно. Планируется, что Главный военно-морской парад отныне будет отмечаться в Северной столице ежегодно.