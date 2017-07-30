Путин: ВМФ вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством

Президент России Владимир Путин отметил вклад Военно-морского флота России в борьбу с терроризмом и пиратством, передает РИА Новости.

«Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-морского флота будут гордиться дети и внуки», — сказал он.

Верховный главнокомандующий также поблагодарил родственников военнослужащих.