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30.07.2017 11:22

Путин: ВМФ вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством

Президент России Владимир Путин отметил вклад Военно-морского флота России в борьбу с терроризмом и пиратством, передает РИА Новости.

«Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками современного Военно-морского флота будут гордиться дети и внуки», — сказал он.

Верховный главнокомандующий также поблагодарил родственников военнослужащих.
 
Отметим, Путин принимает парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляцию смотрите здесь

Источник: "Газета.ру"


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