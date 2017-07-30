В центре Петербурга пробки из-за мостов

Разведение мостов в День ВМФ неожиданно все же сказалось на дорожной ситуации в центре Петербурга. В пробке встали набережные (от проспекта Чернышевского до Дворцового моста). Проблемы на Васильевском острове и на Малой и Большой Морских улицах. Сложно проехать по Гороховой.

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При этом, в отличие от 28 июля, когда проходила репетиция парада ко Дню ВМФ, свободно на Васильевском острове на подъездах к ЗСД и в районе Большеохтинского моста.

Напомним, что пробка на КАД и огромный поток машин вынудили закрыть въезд в Кронштадт.