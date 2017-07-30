Шотландия требует от Лондона защитить экспорт виски после «Брексита»
Правительство Шотландии потребовало от Лондона защитить на законодательном уровне экспорт шотландского виски после «Брексита», сообщает «Би-би-си».
«Виски является продуктом, экспорт которого в денежном выражении приносит Шотландии £4 млрд ($5,25 млрд) в год. Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски, поэтому я потребовал разъяснений от правительства Великобритании, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли в США»,— заявил министр экономики Шотландии Кит Браун.
Он указал на недопустимость рассмотрения британским кабмином «торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов», указав на «беспорядок, который лежит в основе позиции правительства Великобритании по "Брекситу"». «Настаиваю, чтобы текущие нормативные требования ЕС были гарантированы после "Брексита"»,— сообщил он.
«Мы должны быть уверены, что любые будущие соглашения пойдут на пользу Шотландии и не будут угрожать источникам существования наших фермеров и производителей»,— добавил господин Браун. Он отметил, что производство виски обеспечивает работой около 20 тыс. человек.
Напомним, 20 июля в Брюсселе завершился первый содержательный раунд переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. На протяжении четырех дней рабочие группы обсуждали основные проблемы «Брексита», в том числе права граждан, финансовые обязательства и статус границы между Великобританией и Республикой Ирландия. По итогам переговоров британский министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и глава переговорной группы от Евросоюза Мишель Бранье дали понять, что до достижения компромисса по всем этим вопросам пока далеко.
Источник: "Коммерсантъ"