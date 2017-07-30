Михаила Саакашвили обвиняют в подделке документов

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев, опубликовавший анкету, благодаря которой бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство, обвинил его в подделке документов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

«Саакашвили утверждает, что на опубликованной мною анкете стоит не его подпись. Но именно эта анкета лежит в деле Миграционной службы, на основании которого он получил гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформлял. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый вопрос — гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже намного серьезнее, чем просто ложь в анкете»,— написал господин Арьев на своей странице в Facebook.

Таким образом соратники украинского президента Петра Порошенко ответили на заявление Михаила Саакашвили о том, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему.

Напомним, 26 июля стало известно о лишении господина Саакашвили гражданства Украины. Власти этой страны объяснили свое решение тем, что господин Саакашвили «получил украинское гражданство обманным путем». В ответ на эти заявления бывший губернатор Одесской области сказал, что не намерен добиваться статуса беженца, просить политубежища у других стран и пытаться получить гражданство какого-либо государства.