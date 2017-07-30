Мэра филиппинского города убили во время рейда по борьбе с наркотиками

Мэр филиппинского города Озамис, а также шесть его родственников и охранников были убиты в ходе рейда, который проводился в рамках борьбы правительства страны с наркоторговлей, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс".

По данным полиции, правоохранители в воскресенье явились с ордерами, чтобы арестовать мэра Рейнальдо Пароджинога, его дочь, которая занимала пост вице-мэра, и еще четырех чиновников. В этот момент подозреваемые, предположительно, открыли огонь.

В результате семь человек погибли в перестрелке. Дочь мэра была задержана. Сам Пароджиног ранее отвергал обвинения в причастности к наркобизнесу.