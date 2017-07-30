Великий Новгород затоплен, в городе перебои с электричеством

Улицы Великого Новгорода затопило в результате сильных ливней, которые обрушились на город и область вечером в субботу, сообщает ИА FlashNord.



Ранее региональное управление МЧС распространило предупреждение о ливнях, грозах и сильном ветре, которые ожидаются в регионе в эти выходные, 29 и 30 июля



Из-за осадков ливневая канализация не справляется с поступающим объемом воды, в результате дороги и тротуары превратились в реки. Автомобили тонут в воде, уличное освещение не работает.



Кроме того, из-за грозы наблюдаются перебои с энергоснабжением жилых домов.



По сообщениям очевидцев, аналогичная ситуация и в других населенных пунктах региона.