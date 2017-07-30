Навигаторы сбились: Невский проспект открыт

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14:00 30.07.2017
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13:56
Набережные Петербурга встали в трехкилометровой пробке
13:47
Выпускники Волгоградской академии МВД устроили заезд на Land Cruiser Prado
13:30
Станция "Площадь Восстания" открыта
13:24
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству
13:15
Посольство: россияне не пострадали при стрельбе в клубе в Германии
13:07
Юный "Чикатило" сбежал из интерната в Петродворце и лагеря в Ленобласти
13:01
Открыто движение по Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам
12:54
В финские заповедники ищут пастухов за зарплату в 450 евро
12:42
В Приморском районе посетитель кафе открыл стрельбу
12:34
Дачница из Петербурга погибла в лужском лесу
12:24
Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход
12:19
В Ломоносове рабочих завалило металлическими стеллажами
12:12
В Китае прошел военный парад
12:06
Кронштадтский морской собор закрыли на время приезда Путина
12:01
Infiniti врезался в дерево на Петровском острове
11:48
Польша ответила на запуск ЕС санкционной процедуры в отношении нее
11:42
На северо-востоке Петербурга автобус придавил водителя
11:27
Адмиралтейскую и Английскую набережные открыли для машин
11:22
Путин: ВМФ вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством
11:20
На Звездной двухлетний мальчик выпал из окна
11:18
Пролетом авиации закончился Главный военно-морской парад в Петербурге
11:11
Шотландия требует от Лондона защитить экспорт виски после «Брексита»
11:05
Дворцовый и Благовещенский мосты сводят после парада
11:01
В центре Петербурга пробки из-за мостов
10:54
Петарда взорвалась в руках петербургского подростка
10:48
Михаила Саакашвили обвиняют в подделке документов
10:33
В Кронштадт закрыли въезд
10:31
Мэра филиппинского города убили во время рейда по борьбе с наркотиками
10:30
В метро образовались заторы из спешащих на парад
10:21
В ДТП на Кубани погибли пятеро
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30.07.2017 09:23

Навигаторы сбились: Невский проспект открыт

Невский проспект открыт для автомобилистов. Утром 30 июля по нему может передвигаться и общественный транспорт, и личные автомобили. Однако навигационные системы показывают магистраль закрытой с 08:00 – в городе празднуют День ВМФ.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Добавим, что Невский и Лиговский проспекты сегодня днем все же могут быть перекрыты. Об этом ранее сообщали в дорожной полиции Петербурга. Улицы закроют для перераспределения потоков, если количество машин будет слишком большим.


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