Навигаторы сбились: Невский проспект открыт

Невский проспект открыт для автомобилистов. Утром 30 июля по нему может передвигаться и общественный транспорт, и личные автомобили. Однако навигационные системы показывают магистраль закрытой с 08:00 – в городе празднуют День ВМФ.

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Добавим, что Невский и Лиговский проспекты сегодня днем все же могут быть перекрыты. Об этом ранее сообщали в дорожной полиции Петербурга. Улицы закроют для перераспределения потоков, если количество машин будет слишком большим.