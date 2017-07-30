Трансляция: День ВМФ в Петербурге

"Фонтанка" в режиме реального времени рассказывает о всех главных событиях Дня Военно-морского флота.

13:30

Мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами в этот праздник.

Но на этом праздник не заканчивается. На Дворцовой площади петербуржцы и гости города могут посетить выставку коллекции корабельных якорей разных времен и конструкций. В 14.00 на главной площади начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга. В 16.00 здесь же состоится концерт Людмилы Сенчиной. По его окончанию морских офицеров поздравят с Днем ВМФ артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители. Среди них – артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие творческие коллективы. Специальный гость – рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Он выступит перед публикой в 20.00. А в 20.30 начнется концерт арт-группы «Хор Турецкого». "Народное караоке" станет завершающим аккордом мероприятия.

Тем временем, на Петропавловской крепости уже стартовал фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку». Он проходит с участием группы «Митьки» и коллективов города на Неве с песнями в стиле «шанти». В рамках фестиваля проходят мастер-классы и конкурсы, желающие могут спеть в караоке. Здесь же установлен большой батут – пиратский корабль и бассейн-море с шариками. В 15.00 гостей праздника ждет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».

В Александровском саду праздник начинается 14.00. Для посетителей с концертом выступят ведущие городские коллективы. Гостя представят тематическую интерактивную программу. Мероприятие закончится в 16.00.

Кроме того, до 18.00 желающие могут посетить суда, принимавшие участие в параде на Неве. Они пришвартованы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда можно пойти в Центральный Военно-морской музей. Сегодня там традиционно день открытых дверей, а вместе с ним и праздничный концерт. В залах музея выступают артисты Международной академии музыки им. Образцовой, джазового оркестра «Санкт-Петербург», участники патриотического фестиваля «Нева-десант».

В 22.30 с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный салют.

13:00

Тем, кто пропустил торжественную часть, предлагаем послушать поздравительную речь Владимира Путина на Сенатской площади:

12:39

Публикация от Aleksey Malyshev (@malyshevaleksey_spb) Июл 30 2017 в 2:36 PDT

12:30

Владимир Путин стремительно переместился в Кронштадт, посетил Морской собор и уже отбыл обратно в Петербург. Как передает корреспондент "Фонтанки", храм он покинул вместе с Патриархом под скандирование "Путин!! и "Мы вас любим":

12:20

В Кронштадте все еще пробка. Так что празднуют прямо в ней:

#ДеньВМФ #Кронштадт Публикация от Лёлик (@ashisogijizou) Июл 30 2017 в 2:20 PDT

12:10

С "Авроры" уносят спецсвязь

12:05

Как передает корреспондент «Фонтанки», за несколько минут до полудня доступ в Кронштадтский морской собор был приостановлен до 13 часов. В Морском соборе ожидают приезд Владимира Путина.

Публикация от Oleg (@herrdirigent) Июл 30 2017 в 2:09 PDT

11:57

В Никольском морском соборе Кронштадта:

#Никольскийморскойсобор #Кронштадт #деньВМФ Публикация от Tatiana armelle (@tanyarostka.70) Июл 30 2017 в 1:47 PDT

11:55

Ростральные колонны пока еще горят, но в полдень их погасят. Однако, как сообщили "Фонтанке" в Петербурггазе, вечером факелы зажгут опять в 21.30, и они будут гореть до 23.00.

11:50

Небольшой праздник с анимацией на набережной:

11:48

Решили прогуляться до "Авроры". вот так выглядит сейчас очередь на крейсер:

Как передает корреспондент "Фонтанки", людей пускают, со стороны воды дежурят два катера.

11:42

Уже скоро народное караоке на Дворцовой, а пока небольшой "тизер" от Хора Турецкого:

Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir) Июл 30 2017 в 1:39 PDT

11:40

Верховный главнокомандующий:

11:38

Еще картинки с парада:

11:35

Горожане остаются на набережных – праздничные гуляния только начинаются:

Публикация от Nnadiy Myotkin (@gen.ru) Июл 30 2017 в 1:17 PDT

11:30

Чтобы попасть на праздник в Кронштадте, надо было прийти минимум за 2 часа до начала, теперь праздник надо покинуть:

11:27

Небольшой фоторепортаж с пролета авиации над Невой подоспел:

11:23

У "Авроры" аншлаг – обещали, что в праздничный день будут пускать бесплатно. Народ на набережной – на борту экипаж в парадной форме:

11:21

Тем временем верховный главнокомандующий покидает парад:

11:19

Парад завершается песней про союзников России – армию и флот

11:15

Салютуют корабли в Неве и в Кронштадте. В том числе и тяжелый атомный крейсер "Петр Великий"

11:15

11:10

В Кронштадте парад окончен:

Авиация и флот Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 30 2017 в 1:11 PDT

11:08

В Петербурге – военная авиация.

11:06

"Иван Грен", новый десантный корабль, корабли такой серии сейчас строятся для работы в Сирии:

Сирийский экспресс: "Александр Шабалин" только из похода и сразу на парад:

"Маршал Устинов":

11:04

Китайские товарищи все-таки с нами. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй» участвуют в параде в Кронштадте. Чтобы добраться до Петербурга, им пришлось преодолеть 2 океана, 6 морей, 8 заливов и проливов

11:00

Парад машин смотрит парад самолетов:

10:59

Над Кронштадтом прошла военная авиация, через 10 минут ждем пролета над Петербургом

10:55

Участники парада в Финском заливе выглядят внушительно:

10:50

А мы переносимся в Кронштадт. Там начинается морская часть парада.

10: 49

Малый ракетный корабль «Серпухов» завершил проход парадного строя кораблей по Неве

Благовещенский мост сводят.

10:48

Военный парад на Неве продолжается:

Россия, я ❤️ тебя! #ВМФ #Парад Публикация от Анастасия (@simonova_stasy) Июл 30 2017 в 12:39 PDT

10:45

Кронштадт с борта корабля:

Публикация от Алексей (@shiman_kld) Июл 29 2017 в 11:49 PDT

10:40

Помните, "Обухов" и "Серпухов" ранним утром уходили из Кронштадта? и вот прямо в эти минуты они проходят по Неве в параде

10:34

В параде принимают участие юнармейцы

10:32

Ботик Петра Первого тоже по Неве проходит, правда на борту другого корабля.

10:31

В Кронштадте ситуация такова, так тоже все в строю:

10:29

В акватории Невы начался проход парадного строя кораблей

10:27

Зрителей парада можно найти везде. Вот небольшая фотозагадка – найди мальчика:

#санкт_петербург #деньвмф #2017#мальчикнадереве Публикация от @mklochihin Июл 30 2017 в 12:21 PDT

10:24

Будьте внимательны: Кронштадт закрыт на въезд! Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Подробности на "Водителе Петербурга".

Публикация от Michael (@michaelsemenov) Июл 30 2017 в 12:34 PDT

10:23

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав Военно-Морского Флота с праздником

10:20

В метро сегодня тоже море. Море людей на "Адмиралтейской"

Публикация от katja (@k_ilyuschenko) Июл 30 2017 в 12:20 PDT

Люблю больший города <3 Публикация от Andrey (@trahjedi) Июл 30 2017 в 12:16 PDT

10:19

На шпиле западной башни Адмиралтейства подняли кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов»

10:16

10:12

Выносится символ парада – кормовой Георгиевский флаг линейного корабля "Азов"

10:10

Неский проспект от Гостиного двора стал пешеходным на время праздника, там море людей, как передает корреспондент "Фонтанки".

10:08

Владимир Путин поздравил моряков корвета «Стойкий», фрегата «Адмирал Макаров» и подлодки «Дмитров» с днем ВМФ

После прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей президентский катер пришвартуется к причалу на Адмиралтейской набережной. На Сенатской площади Владимир Путин произнесет поздравительную речь, после чего по Неве пойдут малые ракетные и противолодочные корабли. Специально для парада разведены четыре моста.

10:05

Катер верховного главнокомандующего должен был первым подойти для поздравления к "Уренгою", но начал с большого десантного корабля "Минск".

10:01

Верховный главнокомандующий, министр обороны и главком ВМФ начали проход вдоль рейда Петропавловской крепости

10:00

Выстрел пушки. Парад официально начинается

9:57

Президент Российской Федерании пока общается с министром обороны, главкомом ВМФ

9:56

На Сенатской все готово:

Парад застыл в ожидании Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 29 2017 в 11:54 PDT

9: 55

Командующие флотами докладывают Главнокомандующему о готовности к параду

9:53

В параде, по уточненным данным, принимает участие 5 тысяч военнослужащих и 90 кораблей и лодок.

9:50

9:46

Началось!

К Петропавловской крепости направились три вертолета, в том числе и президентский борт. Дворцовый мост уже разведен. До начала 14 минут.

Старт парада ознаменует выстрел пушки в 10 часов.

9:41

В Кронштадте немного коллапс. Там и ДТП, и колеса кто-то на дамбе прямо меняет, и сам город частично закрыт для машин. кто не успел, тот, как известно, опоздал...

9:39

А к Сенатской сплываются гости: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко буквально минуту назад прибыл на катере.

9: 37

В Кронштадте случился небольшой инцидент, некто выделил места для приехавших из Москвы инвалидов-колясочников перед трибуной – казалось бы, все верно, но вот прямо перед ними встал оркестр и закрыл обзор. Вопрос решили в "ручном режиме" – пришёл пресс-секретарь района и после непродолжительных переговоров колясочников переместили так, чтобы они смогли увидеть парад кораблей.

9:36

Невский проспект открыт для автомобилистов. Утром 30 июля по нему может передвигаться и общественный транспорт, и личные автомобили. Однако навигационные системы показывают магистраль закрытой с 08:00 – в городе празднуют День ВМФ.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

9:30

На Сенатской в ожидании праздника

9:15

В Кронштадте разминаются оркестры:

Кронштадт в эти минуты #деньвмф Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru) Июл 29 2017 в 11:15 PDT

9:10

Празднование начнется в 10 утра, а пока на Сенатской гуляют гости, как передает корреспондент "Фонтанки", в толпе замечены Константин Эрнст и Тина Канделаки.

9:06

Катер главкома ВМФ Владимира Королева отправился в сторону Петропавловской крепости.

8:55

Если вы все-таки хотите успеть и посмотреть на парад с набережных, то "Фонтанка" подготовила для вас карту с точками, откуда можно увидеть проходящие по Неве корабли.

Как будет происходить торжество, можно увидеть даже с неба. Потому как на земле грозит случиться транспортный коллапс, впрочем многие заранее уехали из города на выходные или же продумали свои маршруты в обход перекрытий:

8:51

В Кронштадте участники и гости праздника заранее собрались, так что там уже все с самого раннего утра готовы:

Кроме того, город фактически закрыт, по крайней мере его центральная часть, – там можно передвигаться только пешком. Виной тому и большое количество желающих посмотреть на праздник, и прибытие высоких гостей. В 8 утра Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Морской собор, где возглавил богослужение.

8:46

Напомним немного по программе:

В этом году День военно-морского флота украсит парад кораблей: 30 июля около 10.00 они начнут свой путь под разведенными мостами — от Благовещенского до Литейного. Их «поддержит» военно-морская авиация. После завершения парада — в 12.00 — для посещения откроются корабли на Английской набережной и Лейтенанта Шмидта. Побывать на них можно будет до 18.00.

Стоит отметить, что участие в параде примут больше 60 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. А в небе пройдет авиациия Тихоокеанского флота. Подробнее об участниках парада читайте в материале "Фонтанки".

8:40

Как передает корреспондент "Фонтанки", малый ракетный корабль "Серпухов" и тральщик "Александр Обухов"отправились в Петербург.

А на Сенатской тем временем ничего не происходит, все в ожидании начала парада.

Есть небольшой обмен кораблями, пока одни идут из Кронштадта, из Петербурга к Котлину еще накануне ушел китайский гость. Фрегат «Юньчен» был пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта, а эсминец «Хэйфэй» пройдет в парадном строю российских кораблей в Кронштадте.

8:35 Доброе Утро!

Пока в Петербурге в районе Сенатской площади достаточно тихо, в Кронштадте готовятся к выходу "Серпухов" и тральщик "Обухов" – они пройдут по Неве, так что их ожидает небольшой переход:

Боевые корабли пройдут по Неве 30 июля. Начало запланировано на 10 утра. В кронштадтской части парада задействованы: МПК «Казанец», МПК «Зеленодольск», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Сообразительный», БДК «Александр Шабалин», БДК «Иван Грен»; ДЭПЛ «Владикавказ», «Великий Новгород» и «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также самые большие в мире атомные крейсеры – ракетный «Петр Великий» и подводный «Дмитрий Донской», вооружённый ракетой «Булава».