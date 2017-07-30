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30.07.2017 08:36
42 Комментариев

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

"Фонтанка" в режиме реального времени рассказывает о всех главных событиях Дня Военно-морского флота.
Трансляция: День ВМФ в Петербурге
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

13:30

Мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами в этот праздник.

Но на этом праздник не заканчивается. На Дворцовой площади петербуржцы и гости города могут посетить выставку коллекции корабельных якорей разных времен и конструкций. В 14.00 на главной площади начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга. В 16.00 здесь же состоится концерт Людмилы Сенчиной. По его окончанию морских офицеров поздравят с Днем ВМФ артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители. Среди них – артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие творческие коллективы. Специальный гость – рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Он выступит перед публикой в 20.00. А в 20.30 начнется концерт арт-группы «Хор Турецкого». "Народное караоке" станет завершающим аккордом мероприятия.

Тем временем, на Петропавловской крепости уже стартовал фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку». Он проходит с участием группы «Митьки» и коллективов города на Неве с песнями в стиле «шанти». В рамках фестиваля проходят мастер-классы и конкурсы, желающие могут спеть в караоке. Здесь же установлен большой батут – пиратский корабль и бассейн-море с шариками. В 15.00 гостей праздника ждет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».

В Александровском саду праздник начинается 14.00. Для посетителей с концертом выступят ведущие городские коллективы. Гостя представят тематическую интерактивную программу. Мероприятие закончится в 16.00.

Кроме того, до 18.00 желающие могут посетить суда, принимавшие участие в параде на Неве. Они пришвартованы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда можно пойти в Центральный Военно-морской музей. Сегодня там традиционно день открытых дверей, а вместе с ним и праздничный концерт. В залах музея выступают артисты Международной академии музыки им. Образцовой, джазового оркестра «Санкт-Петербург», участники патриотического фестиваля «Нева-десант».

В 22.30 с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный салют.

13:00

Тем, кто пропустил торжественную часть, предлагаем послушать поздравительную речь Владимира Путина на Сенатской площади:

12:39

12:30

Владимир Путин стремительно переместился в Кронштадт, посетил Морской собор и уже отбыл обратно в Петербург. Как передает корреспондент "Фонтанки", храм он покинул вместе с Патриархом под скандирование "Путин!! и "Мы вас любим":

Сергей Николаев

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12:20

В Кронштадте все еще пробка. Так что празднуют прямо в ней:

 

#ДеньВМФ #Кронштадт

Публикация от Лёлик (@ashisogijizou)

12:10

С "Авроры" уносят спецсвязь

12:05

Как передает корреспондент «Фонтанки», за несколько минут до полудня доступ в Кронштадтский морской собор был приостановлен до 13 часов. В Морском соборе ожидают приезд Владимира Путина.

 

Публикация от Oleg (@herrdirigent)

11:57

В Никольском морском соборе Кронштадта:

 

#Никольскийморскойсобор #Кронштадт #деньВМФ

Публикация от Tatiana armelle (@tanyarostka.70)

11:55

Ростральные колонны  пока еще горят, но в полдень их погасят. Однако, как сообщили "Фонтанке" в Петербурггазе, вечером факелы зажгут опять в 21.30, и они будут гореть до 23.00.

Сергей Михайличенко

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11:50

Небольшой праздник с анимацией на набережной:

Мария Цыганкова

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11:48

Решили прогуляться до "Авроры". вот так выглядит сейчас очередь на крейсер:

Мария Цыганкова

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Как передает корреспондент "Фонтанки", людей пускают, со стороны воды дежурят два катера.

11:42

Уже скоро народное караоке на Дворцовой, а пока небольшой "тизер" от Хора Турецкого:

11:40

Верховный главнокомандующий:

Сергей Михайличенко

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11:38

Еще картинки с парада:

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

11:35

Горожане остаются на набережных – праздничные гуляния только начинаются:

11:30

Чтобы попасть на праздник в Кронштадте, надо было прийти минимум за 2 часа до начала, теперь праздник надо покинуть:

Юлия Никитина

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11:27

Небольшой фоторепортаж с пролета авиации над Невой подоспел:

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

11:23

У "Авроры" аншлаг – обещали, что в праздничный день будут пускать бесплатно. Народ на набережной – на борту экипаж в парадной форме:

скриншот с камер наблюдения

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11:21

Тем временем верховный главнокомандующий покидает парад:

Сергей Михайличенко

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11:19

Парад завершается песней про союзников России – армию и флот

11:15

Салютуют корабли в Неве и в Кронштадте. В том числе и тяжелый атомный крейсер "Петр Великий"

11:15

Юлия Никитина

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11:10

В Кронштадте парад окончен:

 

Авиация и флот

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

11:08

В Петербурге – военная авиация.

11:06

"Иван Грен", новый десантный корабль, корабли такой серии сейчас строятся для работы в Сирии:

Юлия Никитина

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Сирийский экспресс: "Александр Шабалин" только из похода и сразу на парад:

Юлия Никитина

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"Маршал Устинов":

Юлия Никитина

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11:04

Китайские товарищи все-таки с нами. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй» участвуют в параде в Кронштадте. Чтобы добраться до Петербурга, им пришлось преодолеть 2 океана, 6 морей, 8 заливов и проливов

11:00

Парад машин смотрит парад самолетов:

Яндекс.Пробки

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10:59

Над Кронштадтом прошла военная авиация, через 10 минут ждем пролета над Петербургом

10:55

Участники парада в Финском заливе выглядят внушительно:

скриншот трансляции Первого канала

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10:50

А мы переносимся в Кронштадт. Там начинается морская часть парада.

Юлия Никитина

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10: 49

Малый ракетный корабль «Серпухов» завершил проход парадного строя кораблей по Неве

Благовещенский мост сводят.

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

10:48

Военный парад на Неве продолжается:

 

Россия, я ❤️ тебя! #ВМФ #Парад

Публикация от Анастасия (@simonova_stasy)

10:45

Кронштадт с борта корабля:

10:40

Помните, "Обухов" и "Серпухов" ранним утром уходили из Кронштадта? и вот прямо в эти минуты они проходят по Неве в параде

10:34

В параде принимают участие юнармейцы

10:32

Ботик Петра Первого тоже по Неве проходит, правда на борту другого корабля.

Сергей Михайличенко

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10:31

В Кронштадте ситуация такова, так тоже все в строю:

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

10:29

В акватории Невы начался проход парадного строя кораблей

10:27

Зрителей парада можно найти везде. Вот небольшая фотозагадка – найди мальчика:

 

#санкт_петербург #деньвмф #2017#мальчикнадереве

Публикация от @mklochihin

10:24

Будьте внимательны: Кронштадт закрыт на въезд! Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Подробности на "Водителе Петербурга".

10:23

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил  личный состав Военно-Морского Флота с праздником

10:20

В метро сегодня тоже море. Море людей на "Адмиралтейской"

 

Публикация от katja (@k_ilyuschenko)

 

Люблю больший города <3

Публикация от Andrey (@trahjedi)

10:19

На шпиле западной башни Адмиралтейства подняли кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов»

10:16

Сергей Михайличенко

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10:12

Выносится символ парада – кормовой Георгиевский флаг линейного корабля "Азов"

Сергей Михайличенко

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10:10

Неский проспект от Гостиного двора стал пешеходным на время праздника, там море людей, как передает корреспондент "Фонтанки".

10:08

Владимир Путин поздравил моряков корвета «Стойкий», фрегата «Адмирал Макаров» и подлодки «Дмитров» с днем ВМФ

После прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей президентский катер пришвартуется к причалу на Адмиралтейской набережной. На Сенатской площади Владимир Путин произнесет поздравительную речь, после чего по Неве пойдут малые ракетные и противолодочные корабли. Специально для парада разведены четыре моста.

10:05

Катер верховного главнокомандующего должен был первым подойти для поздравления к "Уренгою", но начал с большого десантного корабля "Минск".

10:01

Верховный главнокомандующий, министр обороны и главком ВМФ начали проход вдоль рейда Петропавловской крепости

10:00

Выстрел пушки. Парад официально начинается

Сергей Михайличенко

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9:57

Президент Российской Федерании пока общается с министром обороны, главкомом ВМФ

Сергей Михайличенко

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9:56

На Сенатской все готово:

 

Парад застыл в ожидании

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

9: 55

Командующие флотами докладывают Главнокомандующему о готовности к параду

9:53

В параде, по уточненным данным, принимает участие 5 тысяч  военнослужащих и 90 кораблей и лодок.

9:50

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

9:46

Началось!

К Петропавловской крепости направились три вертолета, в том числе и президентский борт. Дворцовый мост уже разведен. До начала 14 минут.

Мария Цыганкова

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Старт парада ознаменует выстрел пушки в 10 часов.

9:41

В Кронштадте немного коллапс. Там и ДТП, и колеса кто-то на дамбе прямо меняет, и сам город частично закрыт для машин. кто не успел, тот, как известно, опоздал...

Яндекс.Пробки

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9:39

А к Сенатской сплываются гости: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко буквально минуту назад прибыл на катере.

9: 37

В Кронштадте случился небольшой инцидент, некто выделил места для приехавших из Москвы инвалидов-колясочников перед трибуной – казалось бы, все верно, но вот прямо перед ними  встал оркестр и закрыл обзор. Вопрос решили в "ручном режиме" – пришёл пресс-секретарь района и после непродолжительных переговоров колясочников переместили так, чтобы они смогли увидеть парад кораблей.

9:36 

Невский проспект открыт для автомобилистов. Утром 30 июля по нему может передвигаться и общественный транспорт, и личные автомобили. Однако навигационные системы показывают магистраль закрытой с 08:00 – в городе празднуют День ВМФ.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

9:30

На Сенатской в ожидании праздника

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

 

9:15

В Кронштадте разминаются оркестры:

 

Кронштадт в эти минуты #деньвмф

Публикация от Фонтанка.ру (@fontankaru)

9:10

Празднование начнется в 10 утра, а пока на Сенатской гуляют гости, как передает корреспондент "Фонтанки", в толпе замечены Константин Эрнст и Тина Канделаки.

"Фонтанка.ру"

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"Фонтанка.ру"

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9:06

Катер главкома ВМФ Владимира Королева отправился в сторону Петропавловской крепости.

8:55

Если вы все-таки хотите успеть и посмотреть на парад с набережных, то "Фонтанка" подготовила для вас карту с точками, откуда можно увидеть проходящие по Неве корабли.

Как будет происходить торжество, можно увидеть даже с неба. Потому как на земле грозит случиться транспортный коллапс, впрочем многие заранее уехали из города на выходные или же продумали свои маршруты в обход перекрытий:

Яндекс.Карты

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8:51

В Кронштадте участники и гости праздника заранее собрались, так что там уже все с самого раннего утра готовы:

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

Кроме того, город фактически закрыт, по крайней мере его центральная часть, – там можно передвигаться только пешком. Виной тому и большое количество желающих посмотреть на праздник, и прибытие высоких гостей. В 8 утра Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Морской собор, где возглавил богослужение.

8:46

Напомним немного по программе:

В этом году День военно-морского флота украсит парад кораблей: 30 июля около 10.00 они начнут свой путь под разведенными мостами — от Благовещенского до Литейного. Их «поддержит» военно-морская авиация. После завершения парада — в 12.00 — для посещения откроются корабли на Английской набережной и Лейтенанта Шмидта. Побывать на них можно будет до 18.00.

Стоит отметить, что участие в параде примут больше 60 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. А в небе пройдет авиациия Тихоокеанского флота. Подробнее об участниках парада читайте в материале "Фонтанки".

8:40

Как передает корреспондент "Фонтанки", малый ракетный корабль "Серпухов" и тральщик "Александр Обухов"отправились в Петербург.

Юлия Никитина

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А на Сенатской тем временем ничего не происходит, все в ожидании начала парада. 

Есть небольшой обмен кораблями, пока одни идут из Кронштадта, из Петербурга к Котлину еще накануне ушел китайский гость. Фрегат «Юньчен» был пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта, а эсминец «Хэйфэй» пройдет в парадном строю российских кораблей в Кронштадте.

8:35 Доброе Утро! 

Пока в Петербурге в районе Сенатской площади достаточно тихо, в Кронштадте готовятся к выходу "Серпухов" и тральщик "Обухов" – они пройдут по Неве, так что их ожидает небольшой переход:

Трансляция: День ВМФ в Петербурге

Боевые корабли пройдут по Неве 30 июля. Начало запланировано на 10 утра. В кронштадтской части парада задействованы: МПК «Казанец», МПК «Зеленодольск», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Сообразительный», БДК «Александр Шабалин», БДК «Иван Грен»; ДЭПЛ «Владикавказ», «Великий Новгород» и «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также самые большие в мире атомные крейсеры – ракетный «Петр Великий» и подводный «Дмитрий Донской», вооружённый ракетой «Булава».

 


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комментарии пользователей (42)
howo
30 июля 2017 г. 13:50
лукницкий: в четверг вечером уже пробки были)
лукницкий
30 июля 2017 г. 13:48
mr_maxx:
так тут ехать то 15 минут
Некоторые ещё со вчерашнего вечера выехали :)) https://kronnews.ru/2017/07/29/25826_vse-speshat-na-den-vmf-na-puti-v-kronshtadt-skopilis-probki/
лукницкий
30 июля 2017 г. 13:45
howo: Как и про снос "парка вдов".
mr_maxx
30 июля 2017 г. 13:43
verella: так тут ехать то 15 минут
howo
30 июля 2017 г. 13:43
лукницкий: Слух дня — в мэрии Курска опровергли сведения о сносе аллеи подводников Сегодня целый ряд средств массовой информации сообщил о том, что в Курске начали сносить аллею подводников. Причина — расширение проспекта Клыкова, на разделительной полосе которого высажены эти деревья. Пилить их начали некоторое время назад. Вначале ликвидировали три березы, затем — еще две. Куряне запаниковали. Соцсети запестрели фотографиями и видеоматериалами с места событий. Однако только что в мэрии Курска в ответ на запрос 46tv сообщили, что аллею подводников никто не трогал — она как стояла, так и стоит — Реконструкция проспекта Клыкова города Курска предполагает на участке от улицы Сумской до Майского бульвара расширение проезжей части до 3-х полос в каждом направлении за счет существующей разделительной полосы. На одном из её участков росли пять берез, которые попали в зону проведения работ, — пояснили в администрации города. — Эти пять берез были спилены, но они не имеют никакого отношения к Аллее подводников, высаженной в 2001 году у памятника героям-подводникам! Разрешение на снос этих деревьев было получено в комитете экологической безопасности и природопользования после обращения туда строительной организации. Правда, экологи выдвинули условие — после завершения реконструкции высадить новые березы на этом участке взамен спиленных. — Эти березы будут высажены, — подтверждают в мэрии Курска. https://46tv.ru/pro/other/000221/
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Владимир Путин принимает парад ВМФ на Неве

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Роман Абрамович посетил «Бутылку» в Новой Голландии

Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ

Новости компаний
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
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