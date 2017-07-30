Трансляция: День ВМФ в Петербурге
13:30
Мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами в этот праздник.
Но на этом праздник не заканчивается. На Дворцовой площади петербуржцы и гости города могут посетить выставку коллекции корабельных якорей разных времен и конструкций. В 14.00 на главной площади начнется выступление морских и военных духовых оркестров Петербурга. В 16.00 здесь же состоится концерт Людмилы Сенчиной. По его окончанию морских офицеров поздравят с Днем ВМФ артисты эстрады, кино и театра, популярные исполнители. Среди них – артист России Владимир Самсонов, певец Родион Газманов, Адмиралтейский оркестр и другие творческие коллективы. Специальный гость – рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Он выступит перед публикой в 20.00. А в 20.30 начнется концерт арт-группы «Хор Турецкого». "Народное караоке" станет завершающим аккордом мероприятия.
Тем временем, на Петропавловской крепости уже стартовал фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку». Он проходит с участием группы «Митьки» и коллективов города на Неве с песнями в стиле «шанти». В рамках фестиваля проходят мастер-классы и конкурсы, желающие могут спеть в караоке. Здесь же установлен большой батут – пиратский корабль и бассейн-море с шариками. В 15.00 гостей праздника ждет сольный концерт Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай».
В Александровском саду праздник начинается 14.00. Для посетителей с концертом выступят ведущие городские коллективы. Гостя представят тематическую интерактивную программу. Мероприятие закончится в 16.00.
Кроме того, до 18.00 желающие могут посетить суда, принимавшие участие в параде на Неве. Они пришвартованы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Оттуда можно пойти в Центральный Военно-морской музей. Сегодня там традиционно день открытых дверей, а вместе с ним и праздничный концерт. В залах музея выступают артисты Международной академии музыки им. Образцовой, джазового оркестра «Санкт-Петербург», участники патриотического фестиваля «Нева-десант».
В 22.30 с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный салют.
13:00
Тем, кто пропустил торжественную часть, предлагаем послушать поздравительную речь Владимира Путина на Сенатской площади:
12:39
12:30
Владимир Путин стремительно переместился в Кронштадт, посетил Морской собор и уже отбыл обратно в Петербург. Как передает корреспондент "Фонтанки", храм он покинул вместе с Патриархом под скандирование "Путин!! и "Мы вас любим":
12:20
В Кронштадте все еще пробка. Так что празднуют прямо в ней:
12:10
С "Авроры" уносят спецсвязь
12:05
Как передает корреспондент «Фонтанки», за несколько минут до полудня доступ в Кронштадтский морской собор был приостановлен до 13 часов. В Морском соборе ожидают приезд Владимира Путина.
11:57
В Никольском морском соборе Кронштадта:
11:55
Ростральные колонны пока еще горят, но в полдень их погасят. Однако, как сообщили "Фонтанке" в Петербурггазе, вечером факелы зажгут опять в 21.30, и они будут гореть до 23.00.
11:50
Небольшой праздник с анимацией на набережной:
11:48
Решили прогуляться до "Авроры". вот так выглядит сейчас очередь на крейсер:
Как передает корреспондент "Фонтанки", людей пускают, со стороны воды дежурят два катера.
11:42
Уже скоро народное караоке на Дворцовой, а пока небольшой "тизер" от Хора Турецкого:
11:40
Верховный главнокомандующий:
11:38
Еще картинки с парада:
11:35
Горожане остаются на набережных – праздничные гуляния только начинаются:
11:30
Чтобы попасть на праздник в Кронштадте, надо было прийти минимум за 2 часа до начала, теперь праздник надо покинуть:
11:27
Небольшой фоторепортаж с пролета авиации над Невой подоспел:
11:23
У "Авроры" аншлаг – обещали, что в праздничный день будут пускать бесплатно. Народ на набережной – на борту экипаж в парадной форме:
11:21
Тем временем верховный главнокомандующий покидает парад:
11:19
Парад завершается песней про союзников России – армию и флот
11:15
Салютуют корабли в Неве и в Кронштадте. В том числе и тяжелый атомный крейсер "Петр Великий"
11:15
11:10
В Кронштадте парад окончен:
11:08
В Петербурге – военная авиация.
11:06
"Иван Грен", новый десантный корабль, корабли такой серии сейчас строятся для работы в Сирии:
Сирийский экспресс: "Александр Шабалин" только из похода и сразу на парад:
"Маршал Устинов":
11:04
Китайские товарищи все-таки с нами. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй» участвуют в параде в Кронштадте. Чтобы добраться до Петербурга, им пришлось преодолеть 2 океана, 6 морей, 8 заливов и проливов
11:00
Парад машин смотрит парад самолетов:
10:59
Над Кронштадтом прошла военная авиация, через 10 минут ждем пролета над Петербургом
10:55
Участники парада в Финском заливе выглядят внушительно:
10:50
А мы переносимся в Кронштадт. Там начинается морская часть парада.
10: 49
Малый ракетный корабль «Серпухов» завершил проход парадного строя кораблей по Неве
Благовещенский мост сводят.
10:48
Военный парад на Неве продолжается:
10:45
Кронштадт с борта корабля:
10:40
Помните, "Обухов" и "Серпухов" ранним утром уходили из Кронштадта? и вот прямо в эти минуты они проходят по Неве в параде
10:34
В параде принимают участие юнармейцы
10:32
Ботик Петра Первого тоже по Неве проходит, правда на борту другого корабля.
10:31
В Кронштадте ситуация такова, так тоже все в строю:
10:29
В акватории Невы начался проход парадного строя кораблей
10:27
Зрителей парада можно найти везде. Вот небольшая фотозагадка – найди мальчика:
10:24
Будьте внимательны: Кронштадт закрыт на въезд! Огромный поток автомобилей, породивший пробку на внутреннем и внешнем кольце КАД, стал причиной закрытия въезда в Кронштадт утром 30 июля. Подробности на "Водителе Петербурга".
10:23
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав Военно-Морского Флота с праздником
10:20
В метро сегодня тоже море. Море людей на "Адмиралтейской"
10:19
На шпиле западной башни Адмиралтейства подняли кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов»
10:16
10:12
Выносится символ парада – кормовой Георгиевский флаг линейного корабля "Азов"
10:10
Неский проспект от Гостиного двора стал пешеходным на время праздника, там море людей, как передает корреспондент "Фонтанки".
10:08
Владимир Путин поздравил моряков корвета «Стойкий», фрегата «Адмирал Макаров» и подлодки «Дмитров» с днем ВМФ
После прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей президентский катер пришвартуется к причалу на Адмиралтейской набережной. На Сенатской площади Владимир Путин произнесет поздравительную речь, после чего по Неве пойдут малые ракетные и противолодочные корабли. Специально для парада разведены четыре моста.
10:05
Катер верховного главнокомандующего должен был первым подойти для поздравления к "Уренгою", но начал с большого десантного корабля "Минск".
10:01
Верховный главнокомандующий, министр обороны и главком ВМФ начали проход вдоль рейда Петропавловской крепости
10:00
Выстрел пушки. Парад официально начинается
9:57
Президент Российской Федерании пока общается с министром обороны, главкомом ВМФ
9:56
На Сенатской все готово:
9: 55
Командующие флотами докладывают Главнокомандующему о готовности к параду
9:53
В параде, по уточненным данным, принимает участие 5 тысяч военнослужащих и 90 кораблей и лодок.
9:50
9:46
Началось!
К Петропавловской крепости направились три вертолета, в том числе и президентский борт. Дворцовый мост уже разведен. До начала 14 минут.
Старт парада ознаменует выстрел пушки в 10 часов.
9:41
В Кронштадте немного коллапс. Там и ДТП, и колеса кто-то на дамбе прямо меняет, и сам город частично закрыт для машин. кто не успел, тот, как известно, опоздал...
9:39
А к Сенатской сплываются гости: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко буквально минуту назад прибыл на катере.
9: 37
В Кронштадте случился небольшой инцидент, некто выделил места для приехавших из Москвы инвалидов-колясочников перед трибуной – казалось бы, все верно, но вот прямо перед ними встал оркестр и закрыл обзор. Вопрос решили в "ручном режиме" – пришёл пресс-секретарь района и после непродолжительных переговоров колясочников переместили так, чтобы они смогли увидеть парад кораблей.
9:36
Невский проспект открыт для автомобилистов. Утром 30 июля по нему может передвигаться и общественный транспорт, и личные автомобили. Однако навигационные системы показывают магистраль закрытой с 08:00 – в городе празднуют День ВМФ.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
9:30
На Сенатской в ожидании праздника
9:15
В Кронштадте разминаются оркестры:
9:10
Празднование начнется в 10 утра, а пока на Сенатской гуляют гости, как передает корреспондент "Фонтанки", в толпе замечены Константин Эрнст и Тина Канделаки.
9:06
Катер главкома ВМФ Владимира Королева отправился в сторону Петропавловской крепости.
8:55
Если вы все-таки хотите успеть и посмотреть на парад с набережных, то "Фонтанка" подготовила для вас карту с точками, откуда можно увидеть проходящие по Неве корабли.
Как будет происходить торжество, можно увидеть даже с неба. Потому как на земле грозит случиться транспортный коллапс, впрочем многие заранее уехали из города на выходные или же продумали свои маршруты в обход перекрытий:
8:51
В Кронштадте участники и гости праздника заранее собрались, так что там уже все с самого раннего утра готовы:
Кроме того, город фактически закрыт, по крайней мере его центральная часть, – там можно передвигаться только пешком. Виной тому и большое количество желающих посмотреть на праздник, и прибытие высоких гостей. В 8 утра Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Морской собор, где возглавил богослужение.
8:46
Напомним немного по программе:
В этом году День военно-морского флота украсит парад кораблей: 30 июля около 10.00 они начнут свой путь под разведенными мостами — от Благовещенского до Литейного. Их «поддержит» военно-морская авиация. После завершения парада — в 12.00 — для посещения откроются корабли на Английской набережной и Лейтенанта Шмидта. Побывать на них можно будет до 18.00.
Стоит отметить, что участие в параде примут больше 60 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. А в небе пройдет авиациия Тихоокеанского флота. Подробнее об участниках парада читайте в материале "Фонтанки".
8:40
Как передает корреспондент "Фонтанки", малый ракетный корабль "Серпухов" и тральщик "Александр Обухов"отправились в Петербург.
А на Сенатской тем временем ничего не происходит, все в ожидании начала парада.
Есть небольшой обмен кораблями, пока одни идут из Кронштадта, из Петербурга к Котлину еще накануне ушел китайский гость. Фрегат «Юньчен» был пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта, а эсминец «Хэйфэй» пройдет в парадном строю российских кораблей в Кронштадте.
8:35 Доброе Утро!
Пока в Петербурге в районе Сенатской площади достаточно тихо, в Кронштадте готовятся к выходу "Серпухов" и тральщик "Обухов" – они пройдут по Неве, так что их ожидает небольшой переход:
Боевые корабли пройдут по Неве 30 июля. Начало запланировано на 10 утра. В кронштадтской части парада задействованы: МПК «Казанец», МПК «Зеленодольск», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Сообразительный», БДК «Александр Шабалин», БДК «Иван Грен»; ДЭПЛ «Владикавказ», «Великий Новгород» и «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также самые большие в мире атомные крейсеры – ракетный «Петр Великий» и подводный «Дмитрий Донской», вооружённый ракетой «Булава».