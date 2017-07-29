Байкеры устроили "огненный" парад в честь Дня ВМФ

Фестиваль «Мотостолица» завершил первый день световым мотопарадом, приуроченным ко Дню ВМФ.

Порядка полусотни байкеров проехали по Невскому проспекту от Манежной площади, где проходит фестиваль, на Дворцовый мост. Там они по сигналу зажгли фаеры, приветствуя военные корабли, – а те ответили гудками.

Проехав по Университетской набережной, мотоциклисты повторили приветствие на Благовещенском мосту, обратив его к тем кораблям, что находились ниже по течению. Моряки снова поддержали акцию басовитыми гудками.

Первый фестиваль «Мотостолица» проходит в субботу и воскресенье на Манежной площади. Горожане могут осмотреть выставки необычных и исторических мотоциклов, новые модели, попробовать прокатиться на некоторых и провести время в развлекательной зоне с 3D и детской площадке.