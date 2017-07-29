Байкеры устроили "огненный" парад в честь Дня ВМФ
Порядка полусотни байкеров проехали по Невскому проспекту от Манежной площади, где проходит фестиваль, на Дворцовый мост. Там они по сигналу зажгли фаеры, приветствуя военные корабли, – а те ответили гудками.
Проехав по Университетской набережной, мотоциклисты повторили приветствие на Благовещенском мосту, обратив его к тем кораблям, что находились ниже по течению. Моряки снова поддержали акцию басовитыми гудками.
Первый фестиваль «Мотостолица» проходит в субботу и воскресенье на Манежной площади. Горожане могут осмотреть выставки необычных и исторических мотоциклов, новые модели, попробовать прокатиться на некоторых и провести время в развлекательной зоне с 3D и детской площадке.