Кудрово снова со светом
В Кудрово Всеволожского района вернулось электричество, сообщили «Фонтанке» в Ленэнерго. Причиной аварии стало отключение воздушной линии 110 кВ.
Напомним, около 21 часа 29 июля жители Кудрово и посетили "Мега- Дыбенко" остались без электричества. В результате отключения без напряжения оказалось 72 трансформаторные подстанции и без электричества осталось 34000 человек. На выезде из ТЦ «Мега — Дыбенко» образовались пробки, сообщали читатели «Фонтанки».
Электричество было восстановлено в 21.50.