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Общество
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29.07.2017 21:56
2 Комментариев

В КС появилось альтернативное мнение о передаче Исаакия

Санкт-Петербургские суды могли нарушить права защитников светского статуса Исаакиевского собора, отказавшись рассматривать их иски к городскому комитету имущественных отношений. Такое мнение высказал судья Конституционного суда России Юрий Данилов.

Позиция служителя Фемиды была опубликована на сайте КС 28 июля. Она приложена к решению КС, отклонившему 18 июля жалобу активистов на федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 

Юрий Данилов подчеркнул, что, отклоняя иски, Смольнинский, Василеостровский и Санкт-Петербургский городской суды не выслушали непосредственно "ни доводы истцов, ни возражения ответчиков". Таким образом, они "не установили или оставили без оценки ряд обстоятельств, имеющих существенное, если не решающее значение" для дела. Могли быть нарушены  принципы "состязательности и равноправия сторон".

Данилов также обратил внимание на то, что комитет имущественных отношений подписал план-график передачи собора, не имея соответствующего заявления от Русской православной церкви.


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комментарии пользователей (2)
piter300
29 июля 2017 г. 22:35
...На колу висит мочало, начинаем всё сначала.... стыдно! Это Конституционный Суд или просто «поверенный в делах»?
dragvs
29 июля 2017 г. 22:21
Судороги судебной системы.
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