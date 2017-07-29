Роман Абрамович посетил «Бутылку» в Новой Голландии

Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова приехали в Петербург на открытие здания «Бутылки» в Новой Голландии.

Миллиардер пришел на вечерний концерт в открытом внутреннем дворе здания, где выступают солисты молодежной труппы Большого театра России.

Первое время Абрамович стоял незамеченным в толпе: под накрапывающим дождем, – в неприметной черной куртке, без видимого присутствия охраны. Впрочем, на въезде в саму Новую Голландию и площади Труда стоят машины полиции, а во дворе дежурят сотрудники охраны острова. Потом предпринимателя стали узнавать и даже просить фотографироваться с ним.

Здание «Бутылки» было открыто для публики сегодня в полдень. В нем работают рестораны, магазины. В будущем здесь будут открыты студия танца Дианы Вишневой и архив Музея современного искусства «Гараж».