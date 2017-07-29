Посольство России в США отреагировало на заявление Госдепа о новых санкциях

Вашингтон не добьется санкциями улучшения отношений с Москвой. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, передает РИА Новости 29 июля.

«Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают», — написано в документе.

Ранее МИД России призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в стране в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. На Смоленской площади уточнили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.