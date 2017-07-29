ГИБДД создаст мобильное приложение для регистрации ДТП

В ГИБДД разрабатывают приложение для смартфонов, которое позволит водителям регистрировать ДТП. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ведомства Михаил Черников.

По его словам, с помощью приложения можно будет зарегистрировать происшествие и отправить данные о нем в страховую компанию, чтобы получить выплату.

Кроме того, Госавтоинспекция и страховые компании вместе разрабатывают алгоритм, позволяющий исключить возможность мошенничества при оформлении ДТП по европротоколу, рассказал Черников.