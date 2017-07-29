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29.07.2017 21:40
9 Комментариев

Полиция прервала концерт «ингерманландцев»

Собравшихся на концерте «Ингрии» на Лиговском положили лицом в пол и проверили на наркотики.
Полиция прервала концерт «ингерманландцев»
читатель "Фонтанки"

Концерт «ингерманландцев» на Лиговском проспекте прервал приезд полицейских и сотрудников ФСКН. 

Хард-рок-концерт «Ингрия-Фест» в клубе «Роут» начался 29 июля в 19.00. Спустя час в клуб приехали полицейские и, по словам очевидцев, «положили лицом в пол» присутствующих в зале. У собравшихся проверили документы. Некоторых тестировали на наркотики. Очевидцы также рассказали о стрельбе в клубе. 

Полиция прервала концерт «ингерманландцев»

В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что полиция приехала в клуб по заявке бдительных местных жителей. Шумная молодежь, периодически выходившая на улицу из бара, нарушала общественный порядок и мешала автомобилям на проезжей части. Никакой стрельбы и задержаний не было. 

Организаторы мероприятия, в свою очередь, подтвердили «Фонтанке» факт присутствия в клубе людей в масках, а также то, что некоторых из собравшихся проверяют на наркотики. 

«Зачем они приехали, мы не знаем. Надеемся, что концерт получится продолжить», – резюмировали организаторы. 

Источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что инцидент в клубе носит профилактический характер. В числе организаторов фестиваля, отмечает собеседник «Фонтанки», одиозная фигура среди радикальных националистов – Николай «Волот» Меньщаков. По предварительной информации, ряд участников фестиваля могут быть причастны к продвижению в своих произведениях экстремистской идеологии. 

На прошлой неделе стало известно, что сайт «Свободной Ингрии» заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Причина – призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.  


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комментарии пользователей (9)
freesbhy
29 июля 2017 г. 23:24
Циник: да тут информация даже о поморах -раскольниках кому-то экстремистской показалась, если верить википедии. Ну как же, они же противились решениям центральной власти. И вообще сами по себе жили.
Muslimgauze
29 июля 2017 г. 23:12
Циник: эти недоингерманландцы объявили ингерманландией территорию ленинградской области включая отжатую у финляндии часть
Циник
29 июля 2017 г. 22:50
После отжима Крыма у Украины наша власть как огня боиться любых упоминаний об обособленности своих земель даже в контексте истории. А то ведь возьмут и провернут подобный отжим земель соседи по образу и подобию.Или какой регион возьмет и возомнит себя Чечней.
lachavoje
29 июля 2017 г. 22:45
Muslimgauze:
несколько дней назад, по требованию прокуратуры, был заблокировал сайт "ингерманландцев"
Вот-вот! Бдют!))
Muslimgauze
29 июля 2017 г. 22:23
им надо радоваться, что за сепаратизм не привлекли напомню, что несколько дней назад, по требованию прокуратуры, был заблокировал сайт "ингерманландцев"
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