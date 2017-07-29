Полиция прервала концерт «ингерманландцев»

Собравшихся на концерте «Ингрии» на Лиговском положили лицом в пол и проверили на наркотики.

Концерт «ингерманландцев» на Лиговском проспекте прервал приезд полицейских и сотрудников ФСКН.

Хард-рок-концерт «Ингрия-Фест» в клубе «Роут» начался 29 июля в 19.00. Спустя час в клуб приехали полицейские и, по словам очевидцев, «положили лицом в пол» присутствующих в зале. У собравшихся проверили документы. Некоторых тестировали на наркотики. Очевидцы также рассказали о стрельбе в клубе.

В ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что полиция приехала в клуб по заявке бдительных местных жителей. Шумная молодежь, периодически выходившая на улицу из бара, нарушала общественный порядок и мешала автомобилям на проезжей части. Никакой стрельбы и задержаний не было.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, подтвердили «Фонтанке» факт присутствия в клубе людей в масках, а также то, что некоторых из собравшихся проверяют на наркотики.

«Зачем они приехали, мы не знаем. Надеемся, что концерт получится продолжить», – резюмировали организаторы.

Источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что инцидент в клубе носит профилактический характер. В числе организаторов фестиваля, отмечает собеседник «Фонтанки», одиозная фигура среди радикальных националистов – Николай «Волот» Меньщаков. По предварительной информации, ряд участников фестиваля могут быть причастны к продвижению в своих произведениях экстремистской идеологии.

На прошлой неделе стало известно, что сайт «Свободной Ингрии» заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Причина – призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.