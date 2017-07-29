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Общество
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29.07.2017 20:52
18 Комментариев

Жена первого президента России попросила строго не судить Ельцина

Жена первого президента России Наина Ельцина не исключает, что нужно провести референдум об отношении к 1990-м. Об этом супруга бывшего главы государства заявила 29 июля на «Диалогах» в Петербурге. Они проходят в здании Главного Штаба Эрмитажа, передаёт журналист «Фонтанки».

«Мы должны дать правдивую оценку прошлой нашей жизни. Я прожила всю жизнь по лжи, я хотела бы, чтобы наши дети и внуки знали правдивую историю. Что случилось в 1991 году? Об этом в учебнике истории – 2 странички», – отметила Ельцина.

По её мнению, заняться оценкой прошлого могут правительство, Конституционный суд или даже народный референдум.

При этом супруга экс-президента призвала не относиться особенно критично к экономическим реформам начала 1990-х: «Если бы не шоковая терапия, мы бы с голоду умерли… Были дни: хлеба в стране – на три дня».


© Фонтанка.Ру

Справка:

«Диалоги» – проект общественной организации «Открытая библиотека». Раз в месяц несколько известных спикеров приезжают в Петербург, чтобы поговорить об обществе, искусстве, медиа, благотворительности. Среди участников – глава Эрмитажа Михаил Питровский, лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Кирилл Серебренников и многие другие. На «Диалогах» 29 июля Наина Ельцина представила книгу мемуаров «Личная жизнь». Здесь также выступят создатель интернет-газеты Meduza Галина Тимченко, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, искусствоведы Илья Доронченков и Антон Белов.


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комментарии пользователей (18)
Muslimgauze
29 июля 2017 г. 23:15
Михаил Потапов: удивительно, но вот деда ЕБН по отцовской линии звали Игнатом, а деда по матери — Василием Старыгиным
plussa
29 июля 2017 г. 23:00
Циник: Да,ладно,бабулька всю жизнь прожила в розовых очках,пусть в них и доживает.
Postman
29 июля 2017 г. 22:59
Михаил Потапов: да это и так понятно, поэтому он по рекомендации Бени Березовского выбрал приемником Вову Шеломова-сына народа израилева.
Циник
29 июля 2017 г. 22:57
На нары всю семейку Ельциных.С конфискацией.Саму Наину на пенсию суммой 7-10 тысяч.
plussa
29 июля 2017 г. 22:51
Михаил Потапов: Михуил,держите себя в руках!
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