Жена первого президента России попросила строго не судить Ельцина

Жена первого президента России Наина Ельцина не исключает, что нужно провести референдум об отношении к 1990-м. Об этом супруга бывшего главы государства заявила 29 июля на «Диалогах» в Петербурге. Они проходят в здании Главного Штаба Эрмитажа, передаёт журналист «Фонтанки».

«Мы должны дать правдивую оценку прошлой нашей жизни. Я прожила всю жизнь по лжи, я хотела бы, чтобы наши дети и внуки знали правдивую историю. Что случилось в 1991 году? Об этом в учебнике истории – 2 странички», – отметила Ельцина.

По её мнению, заняться оценкой прошлого могут правительство, Конституционный суд или даже народный референдум.

При этом супруга экс-президента призвала не относиться особенно критично к экономическим реформам начала 1990-х: «Если бы не шоковая терапия, мы бы с голоду умерли… Были дни: хлеба в стране – на три дня».