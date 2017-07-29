Жена первого президента России попросила строго не судить Ельцина
Жена первого президента России Наина Ельцина не исключает, что нужно провести референдум об отношении к 1990-м. Об этом супруга бывшего главы государства заявила 29 июля на «Диалогах» в Петербурге. Они проходят в здании Главного Штаба Эрмитажа, передаёт журналист «Фонтанки».
«Мы должны дать правдивую оценку прошлой нашей жизни. Я прожила всю жизнь по лжи, я хотела бы, чтобы наши дети и внуки знали правдивую историю. Что случилось в 1991 году? Об этом в учебнике истории – 2 странички», – отметила Ельцина.
По её мнению, заняться оценкой прошлого могут правительство, Конституционный суд или даже народный референдум.
При этом супруга экс-президента призвала не относиться особенно критично к экономическим реформам начала 1990-х: «Если бы не шоковая терапия, мы бы с голоду умерли… Были дни: хлеба в стране – на три дня».
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Справка:
«Диалоги» – проект общественной организации «Открытая библиотека». Раз в месяц несколько известных спикеров приезжают в Петербург, чтобы поговорить об обществе, искусстве, медиа, благотворительности. Среди участников – глава Эрмитажа Михаил Питровский, лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Кирилл Серебренников и многие другие. На «Диалогах» 29 июля Наина Ельцина представила книгу мемуаров «Личная жизнь». Здесь также выступят создатель интернет-газеты Meduza Галина Тимченко, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, искусствоведы Илья Доронченков и Антон Белов.