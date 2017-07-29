Наина Ельцина: «Он не умел давать сдачу»

«Он не умел давать сдачу и никогда этого не делал». Так жена первого президента России Наина Ельцина охарактеризовала своего супруга 29 июля на «Диалогах» в Петербурге.

В Главном Штабе Эрмитажа она диспутирует с режиссером Александром Сокуровым, передает корреспондент «Фонтанки». Реплика прозвучала в ответ ведущей «Диалогов», журналиста Катерины Гордеевой, спросившей о том, как Ельцин поддерживал в России свободу слова.

«Когда он стал президентом, свобода была главное в его жизни – свобода человека и свобода слова. Если он дал свободу, как же он может её ограничить? – отметила Наина Ельцина. – Я ему даже говорила, когда о нашей семье всякие небылицы писали: «Можно же через главного редактора как-то повлиять?». Он отвечал:»У нас свобода слова, я не имею права». К тому же, он верил, что времена изменятся, и журналисты начнут ответственно относиться к своим словам… Он переживал, конечно, но старался не подавать виду. А я вслух возмущалась».

«К сожалению, Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди, – добавила Ельцина. – Он не работал ради должности. Он не боролся за власть. Он работал ради работы. Только ради того, чтобы не вернулось все назад, он пошёл избираться на второй срок. Сегодня (в публичном поле, – прим. ред.) он представлен абсолютно другим человеком».

По мнению Ельциной, ко второму сроку глава государства «износился» – сказались проблемы с сердцем. При этом она отметила, что президент не советовался с семьёй о принятых решениях, в том числе о решении сделать преемником Владимира Путина: «У нас никогда в семье не обсуждалось. Я так же точно, как вы, узнала, кому он передаёт бразды правления. Это только говорили, что семья решает вопросы. Мы узнавали о принятых решениях из газет или по телевизору».

«Диалоги» – проект общественной организации «Открытая библиотека». Раз в месяц несколько известных спикеров приезжают в Петербург, чтобы поговорить об обществе, искусстве, медиа, благотворительности. Среди участников – глава Эрмитажа Михаил Питровский, лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Кирилл Серебренников и многие другие. На «Диалогах» 29 июля Наина Ельцина представила свою книгу мемуаров «Личная жизнь». Здесь также выступят создатель интернет-газеты Meduza Галина Тимченко, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, искусствоведы Илья Доронченков и Антон Белов.