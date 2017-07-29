Кронштадтский морской собор закрыли на время приезда Путина

Президент Российской Федерации приехал в Кронштадт, в Морской собор, куда накануне были доставлены мощи адмирала Ушакова. Ранее Владимир Путин принял парад кораблей, прошедших по Неве в честь Дня Военно-морского флота России.

Как передает корреспондент «Фонтанки», за несколько минут до полудня доступ в Кронштадтский морской собор был приостановлен до 12.30 часов. В Морской собор приехал Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

В соборе главу государства встречал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который рано утром провел в храме литургию. Накануне в Кронштадт из Мордовии привезли мощи основателя Черноморского флота Федора Ушакова. Православную святыню доставили в Северную столицу ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году в Петербурге впервые прошел Главный военно-морской парад с участием шестидесяти боевых кораблей Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Тихоокеанский флот был представлен морской авиацией, пролетевшей над Невой и Средней гаванью Кронштадта.