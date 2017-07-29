Израильские военные обыскали медиакомплекс в Рамалле, где находится офис RT

Это уже не первый подобный инцидент — в июне 2014 года израильские военные также провели обыски в здании, где расположен офис RT в Рамалле.

Кроме того, в ноябре 2012 года в ходе военной операции "Облачный столп" Израиль нанес авиаудар по медийному комплексу, где располагался офис RT в секторе Газа.