Очевидцы: Микроавтобус, разбившийся у Ям-Ижоры, - нелегальная маршрутка
Свидетели смертельного ДТП с микроавтобусом, произошедшего на московской трассе возле Ям-Ижоры, на границе Пушкинского района Петербурга, утверждают, что автобус принадлежит фирме "Салют", известной своими нелегальными перевозками.
Авария, в которой погибла пассажирка микроавтобуса и пять человек получили травмы, вызвала на Московском шоссе пробку в сторону Петербурга длиной более 8 километров.
Подробнее читайте на "Водителе Петербурга".