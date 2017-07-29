Очевидцы: Микроавтобус, разбившийся у Ям-Ижоры, - нелегальная маршрутка

Свидетели смертельного ДТП с микроавтобусом, произошедшего на московской трассе возле Ям-Ижоры, на границе Пушкинского района Петербурга, утверждают, что автобус принадлежит фирме "Салют", известной своими нелегальными перевозками.

Авария, в которой погибла пассажирка микроавтобуса и пять человек получили травмы, вызвала на Московском шоссе пробку в сторону Петербурга длиной более 8 километров.

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