Полиция заинтересовалась таксистом, прыснувшим в ребенка «перцовкой» в центре Петербурга

Полиция Центрального района Петербурга внимательно изучает историю конфликта петербурженки и таксиста. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

О своей несостоявшейся поездке на такси и конфликте с водителем девушка Виктория написала в соцсетях. Она рассказала, как утром 29 июля поругалась с водителем Uber. Девушка вызвала машину на улицу Некрасова, чтобы в компании трехлетнего сына и сестры проехать на соседнюю улицу. По ее словам, таксист Александр, прибывший на место без детского кресла, отказался везти пассажиров. Заказ был отменен. Водитель якобы начал скандалить, снимать Викторию и ее ребенка на камеру, а после этого и вовсе вышел из салона и облил их из перцового баллончика. Со слов горожанки, водитель сел в машину и уехал. У трехлетнего ребенка после инцидента началась аллергия.

Многие в соцсетях сочли историю неправдоподобной. Молодой матери советовали идти в полицию и подозревали в замалчивании каких-то фактов.

На вопросы «Фонтанки» Виктория не ответила, а в сервисе Uber нашему изданию пообещали провести проверку.

В полиции Центрального района заявили, что каких-либо обращений в полицию по данному факту не поступало. Полицейские изучают все обстоятельства дела.