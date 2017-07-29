Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана

Таким образом, разрушение дамбы вызвало панику среди местных жителей — без дамбы состояние плодородных земель может резко ухудшиться.

По данным агентства, талибы пока никак не прокомментировали инцидент.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. «Талибан» развернул наступления на южные провинции Афганистана, в том числе и на те, которые ранее были довольно спокойными.

Талибы проводят теракты в том числе и в крупных городах. Так, они взяли ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли не менее 24 человек.

Еще более 40 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.