Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана
Боевики «Талибана» подорвали дамбу в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает Khaama Press.
Отмечается, что группировка в последние дни увеличила число атак на южные провинции страны.
Представитель местной полиции Зия Дурани подтвердил, что дамба была разрушена талибами, которые использовали взрывчатку.
Таким образом, разрушение дамбы вызвало панику среди местных жителей — без дамбы состояние плодородных земель может резко ухудшиться.
По данным агентства, талибы пока никак не прокомментировали инцидент.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. «Талибан» развернул наступления на южные провинции Афганистана, в том числе и на те, которые ранее были довольно спокойными.
Талибы проводят теракты в том числе и в крупных городах. Так, они взяли ответственность за взрыв в Кабуле, при котором погибли не менее 24 человек.
Еще более 40 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Источник: "Газета.ру"