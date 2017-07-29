Жители Шушар жалуются на отключение горячей воды из-за чужих долгов

В нескольких многоквартирных домах в поселке Шушары Пушкинского района отключили горячую воду.

Как сообщают читатели «Фонтанки» 29 июля, сотни людей сидят без горячего водоснабжения. Все дома питались от котельной ООО «Технопарк № 1». В парадных многоэтажек появились объявления о том, что «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» прекратил поставку газа в котельную «Технопарка».

В свою очередь, «Технопарк» приостановил горячее водоснабжение домов, которые находятся под управлением ООО «УК «Охта». Горячая вода у жителей появится только после полного погашения долгов за тепловую энергию.

На балансе «Охты» находятся три высотки – две на улице Окуловской, 7, корпуса 1 и 2, а также на Новгородском проспекте, 8. В каждой из них – примерно 300 квартир. В «Технопарке № 1» ни по одному из указанных телефонов «Фонтанке» не ответили. В «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» попросили звонить в понедельник.

Некоторые активисты уже написали по данному факту заявления в городскую прокуратуру с требованием провести проверку оснований отключения. В движении «Солидарный Петербург» вспомнили аналогичную ситуацию прошлого года. Тогда прокуратура установила незаконность отключения, которое ведет к нарушению прав на получение коммунальной услуги потребителем.