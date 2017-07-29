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29.07.2017 18:30
2 Комментариев

Жители Шушар жалуются на отключение горячей воды из-за чужих долгов

В нескольких многоквартирных домах в поселке Шушары Пушкинского района отключили горячую воду.

Как сообщают читатели «Фонтанки» 29 июля, сотни людей сидят без горячего водоснабжения. Все дома питались от котельной ООО «Технопарк № 1». В парадных многоэтажек появились объявления о том, что «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» прекратил поставку газа в котельную «Технопарка». 

В свою очередь, «Технопарк» приостановил горячее водоснабжение домов, которые находятся под управлением ООО «УК «Охта». Горячая вода у жителей появится только после полного погашения долгов за тепловую энергию. 

На балансе «Охты» находятся три высотки – две на улице Окуловской, 7, корпуса 1 и 2, а также на Новгородском проспекте, 8. В каждой из них – примерно 300 квартир. В «Технопарке № 1» ни по одному из указанных телефонов «Фонтанке» не ответили. В «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» попросили звонить в понедельник. 

Некоторые активисты уже написали по данному факту заявления в городскую прокуратуру с требованием провести проверку оснований отключения. В движении «Солидарный Петербург» вспомнили аналогичную ситуацию прошлого года. Тогда прокуратура установила незаконность отключения, которое ведет к нарушению прав на получение коммунальной услуги потребителем.


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комментарии пользователей (2)
GIN216
29 июля 2017 г. 19:44
kareglazov:
Все правильно, привыкли в своих деревнях ни за что не платить.
Возможно. Но это не повод наказывать добросовестных плательщиков. А посему, если котельная отклюсила только 3 дома, то, имхо, наказан д.б. директор "Технопарка".
kareglazov
29 июля 2017 г. 19:27
Все правильно, привыкли в своих деревнях ни за что не платить.
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