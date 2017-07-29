«Тосно» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве

Молодежная команда футбольного клуба «Зенит» со счетом 0:3 уступила сверстникам из «Тосно» в матче 3-го тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ в субботу, 29 июля.

У команды из Ленобласти голами отличились Евгений Шамин, Степан Костюков и Евгений Семин. Единственный гол сине-бело-голубых забил капитан команды Кирилл Макеев.

Отметим, что это третье поражение в сезоне для «Зенита»-м. На данный момент сине-бело-голубые занимают 14 место в турнирной таблице.

Следующий матч команда Александра Горшкова проведет 5 августа на Малой арене «Петровского» против резервистов московского «Спартака».