Луческу: Приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу объяснил, почему при нем сине-бело-голубые не покупали дорогих игроков.

«Я не собирался тратить деньги клуба и покупать, покупать, покупать… Нет! Я вообще убежден, что приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для "Зенита"», – цитирует Луческу еженедельник «Футбол».

Напомним, румынский специалист Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини. Луческу же получил 2,5 млн евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта.