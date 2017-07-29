СК начал проверку по факту гибели мигранта в торговом центре у Сенной

Следователи петербургского СКР изучают обстоятельства смерти молодого мигранта, упавшего с трехметровой стремянки в ТЦ на улице Ефимова. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Как писала «Фонтанка», в тяжелом состоянии молодой человек был доставлен в Мариинскую больницу 25 июля. Из материалов проверки следует, что 23-летний мигрант работал в торговом центре «Сенная». Он упал с трехметровой стремянки. С многочисленными травмами его госпитализировали. Спустя три дня он скончался в больнице.

Следователи восстанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.