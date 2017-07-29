Глава Росгвардии возглавит антитеррористическую группировку на Кавказе
Директору Росгвардии Виктору Золотову поручили руководство антитеррористической группировкой на Северном Кавказе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, возьмет на себя общее руководство объединенной группировкой.
Как следует из документа, к проведению контртеррористических операций в СКФО теперь будут привлекаться соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел и их подразделения, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, сообщает РИА Новости.
Состав объединенной группировки будет определяться командующим следующим образом: части, которые входят в состав войск Росгвардии, он будет определять самостоятельно, а в отношении служащих других ведомств – на основе предложений их руководителей.
Командующий группировкой будет вести единое управление соединениями, частями, подразделениями и органами, привлекаемыми в ее состав.
Заместителей командующего с сохранением воинских должностей будут назначать министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО. От каждого ведомства у командующего будет по одному заместителю.
Источник: РИА Новости