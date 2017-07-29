В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве в рамках кровной мести

В Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины у рынка в Назрани вечером 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы задержали 32-летнего жителя Назрани, которого подозревают в убийстве Тимура Шанхоева», — рассказал источник. Также источник добавил, что задержанный является сыном женщины, погибшей от рук бандитов в 2001 году. «Эти обстоятельства позволяют правоохранителям предполагать, что преступление совершено именно по мотивам кровной мести», — подчеркнул он. По данным следствия, 27 июля в Назрани в 44-летнего местного жителя выстрелил неизвестный. Мужчина скончался от полученных ран. На месте происшествия изъяли две гильзы и пулю калибра 9 мм. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). По предварительным данным, стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета. По его словам, подозреваемый склонен к явке с повинной и в настоящее время дает признательные показания.