В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве в рамках кровной мести

В Ингушетии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины у рынка в Назрани вечером 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы задержали 32-летнего жителя Назрани, которого подозревают в убийстве Тимура Шанхоева», — рассказал источник.
Также источник добавил, что задержанный является сыном женщины, погибшей от рук бандитов в 2001 году.
«Эти обстоятельства позволяют правоохранителям предполагать, что преступление совершено именно по мотивам кровной мести», — подчеркнул он.
По данным следствия, 27 июля в Назрани в 44-летнего местного жителя выстрелил неизвестный. Мужчина скончался от полученных ран.
На месте происшествия изъяли две гильзы и пулю калибра 9 мм. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
По предварительным данным, стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета.