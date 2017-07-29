Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов

На 87-м году жизни умер лауреат премии Московской Хельсинской группы (МХГ), дипломат, академик РАН Юрий Рыжов.

"Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними", – говорится в сообщении на сайте МХГ в субботу.

Прощание с Рыжовым состоится в Сахаровском центре, передает "Интерфакс".

Юрий Рыжов – советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук.

Он родился 28 октября 1930 года. В 1989-1991 годах был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 годах работал послом России во Франции. Он также известен своей правозащитной деятельностью, был награжден в 2016 году премией МХГ за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

Рыжов является одним из создателей в начале 2000-х годов, когда значительно увеличилось количество "шпионских дел" против ученых, Общественного комитета защиты ученых. Организация оказывает помощь и поддержку российским ученым, обвиненным в государственной измене в форме шпионажа и разглашении гостайны.