Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене

Владимир Путин своим указом помиловал Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Обе женщины были осуждены по делу о государственной измене



Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух осужденных по делу о государственной измене — жительницы Сочи Марины Джанджгавы и жительницы Адлера Анник Кесян. Оба указа о помиловании были подписаны главой государства 28 июля и в субботу, 29 июля, опубликованы на официальном портале правовой информации, передает РБК.