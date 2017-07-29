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29.07.2017 16:51

Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене

Владимир Путин своим указом помиловал Марину Джанджгаву и Анник Кесян. Обе женщины были осуждены по делу о государственной измене

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух осужденных по делу о государственной измене — жительницы Сочи Марины Джанджгавы и жительницы Адлера Анник Кесян. Оба указа о помиловании были подписаны главой государства 28 июля и в субботу, 29 июля, опубликованы на официальном портале правовой информации, передает РБК.

 

Источник: РБК


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