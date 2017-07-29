В Москве зафиксирована рекордная для этого лета температура

В Москве в субботу, 29 июля, температура воздуха на базовой метеостанции (ВДНХ) достигла +29,9°C, передает «Интерфакс».

«Суббота стала самым знойным днем этого года, высока вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. Предыдущий температурный максимум был установлен два дня назад, 27 июля, +29,1 градуса», — сказали в городском метеобюро.

Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил потепления до +33°C в Москве, +34°C — в Московской области.

Отмечается, что температурный рекорд для 29 июля в Москве был установлен в 2010 году — +38,2°C.