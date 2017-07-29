Министр обороны Румынии прокомментировал реакцию Рогозина на разворот самолета
Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал «абсолютно неуместной» реакцию российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на разворот его самолета. Об этом сообщает Agerpres.
28 июля власти Румынии не дали самолету, на котором летел Рогозин, пролететь через свое воздушное пространство в Молдавию. Из-за этого судно было вынуждено сесть в Минске. Сам вице-премьер отреагировал на инцидент словами «Ждите ответа, гады».
Цуцуяну также добавил, что не стал бы использовать подобную риторику, чтобы «своими заявлениями не раздувать заявления других».
Ранее Рогозин призвал к жесткому ответу после запрета Румынии на пролет его самолета.
Источник: "Газета.ру"