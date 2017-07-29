Создатель исчезающего спрея для судей требует от FIFA 35 млн долларов

Бразилец Хейне Аллеманье, создавший исчезающий спрей, который используют арбитры во время футбольных матчей, направил в Международную федерацию футбола (FIFA) обращение с требованием признать его авторство, сообщает Globo. Изобретатель также потребовал за использование спрея 35 млн долларов.

«У меня есть патент. FIFA претворяется, что не существует»,— заявил Аллеманье.

В 2014 году исчезающий спрей был впервые применен в Европе в матче за Суперкубок Англии. Спрей получил широкое распространение на прошедшем ЧМ в Бразилии.