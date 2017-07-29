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17:04 29.07.2017
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В Москве зафиксирована рекордная для этого лета температура
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Министр обороны Румынии прокомментировал реакцию Рогозина на разворот самолета
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В Финляндии начинается сезон морошки
15:59
Создатель исчезающего спрея для судей требует от FIFA 35 млн долларов
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ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Югра" составляет 7 млрд рублей
15:40
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15:32
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СМИ: вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова
15:00
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14:51
В областной аэропорт в Сиверском планируют вложить шесть миллиардов
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13:23
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В торговом центре рядом с Сенной мигрант упал со стремянки и умер
12:55
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29.07.2017 15:59

Создатель исчезающего спрея для судей требует от FIFA 35 млн долларов

Бразилец Хейне Аллеманье, создавший исчезающий спрей, который используют арбитры во время футбольных матчей, направил в Международную федерацию футбола (FIFA) обращение с требованием признать его авторство, сообщает Globo. Изобретатель также потребовал за использование спрея 35 млн долларов.

«У меня есть патент. FIFA претворяется, что не существует»,— заявил Аллеманье.

В 2014 году исчезающий спрей был впервые применен в Европе в матче за Суперкубок Англии. Спрей получил широкое распространение на прошедшем ЧМ в Бразилии.

Источник: "Коммерсантъ"


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spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
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