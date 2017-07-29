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29.07.2017 15:42

ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Югра" составляет 7 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Югра» по состоянию на 22 июля составлял 7,04 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на Банк России. Согласно данным регулятора, объем кредитов банка заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников, на 1 июля составлял почти 90% кредитного портфеля «Югры». «При самом оптимистичном подходе к оценке дисбаланса Югры необходимое финансирование для санации превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ)»,— отметили в ЦБ.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел, что к краху банка привела реализация его руководством и собственниками бизнес-модели, основанной на финансировании проектов, связанных с бенефициарами, за счет средств физических лиц. При этом масштабы деятельности компаний, получавших кредиты от «Югры», не соответствовали объему этих кредитов.

Напомним, 27 июля представители основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина обнародовали план спасения банка. Среди предлагаемых мер — возврат Агентству по страхованию вкладов 170 млрд руб. в течение десяти лет, при этом мажоритарный акционер банка был готов лично предоставить «Югре» финансовую помощь в размере 21 млрд руб. Помимо этого, господин Хотин предлагал реализовать высоколиквидные акции компаний на общую сумму 36,3 млрд руб, находящиеся на балансе банка.

Источник: "Коммерсантъ"


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