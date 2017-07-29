Шойгу: Свыше 3500 военнослужащих примут участие в Армейских международных играх

В Армейских международных играх примут участие свыше 3500 военнослужащих из 28 государств, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе церемонии открытия игр в военно-патриотическом парке "Патриот".

Министр обороны отметил, что в этом году увеличилось количество стран, которые приняли эстафету в проведении игр на своей территории. "На этот раз, помимо России, они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае", – сказал министр. Кроме того, расширился список сорревнований – всего в рамках игр будет проведено 28 конкурсов.

III Армейские международные игры-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего к участию в Международных армейских играх привлечено более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники от Вооруженных сил Российской Федерации, включая 575 единиц бронетанковой и автомобильной.