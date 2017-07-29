СМИ: вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова

Гудермесский суд Чечни вынес приговор по делу о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По данным издания, все фигуранты дела — бывший охранник Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов — признали вину и дело было рассмотрено в особом режиме.