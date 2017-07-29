СМИ: вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова

Гудермесский суд Чечни вынес приговор по делу о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.
По данным издания, все фигуранты дела — бывший охранник Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов — признали вину и дело было рассмотрено в особом режиме.
При этом дело в отношении Исы Ямадаева, которого следователи посчитали «заказчиком» покушения, было передано военным.
Ранее главное Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике объявило в федеральный розыск Ису Ямадаева, который подозревается в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.
В январе 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления СК по Чечне возбудил уголовное дело по факту попытки покушения на главу республики Рамзана Кадырова.
«Новая газета» сообщала о попытке покушения на главу республики еще в октябре 2016 года. По ее данным, нападение готовилось в середине года и было предотвращено.