ЕС запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы

Европейская комиссия (ЕК) запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за ее судебной реформы. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, направив письмо с официальным уведомлением после публикации в польском официальном журнале Польши закона «Об организации судов ординарной юрисдикции» в пятницу, 28 июля», — говорится в сообщении.