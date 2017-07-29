СК возбудил уголовное дело по факту убийства борца Власко на Байкале

Двадцатилетнего борца Юрия Власко убили на берегу Байкала во время массовой драки, участники которой в основном определены, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Утром в субботу на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко.