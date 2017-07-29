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29.07.2017 14:44
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В отношении СМУ-303 подано заявление о банкротстве

ООО «Заптрансстрой» подало иск о банкротстве в отношении «Строительно-монтажного управления № 303». Ранее ответчик фигурировал в «предсказанных» «Фонтанкой» аукционах на ремонт теплосетей и конкурировал с «Метростроем».

Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 28 июля. Кроме того, «Заптрансстрой» пытается банкротить «СМУ-303-ПГС».

СМУ-303 занимается строительством инженерных сетей, выручка по итогам 2016 года превысила 5 млрд рублей, чистая прибыль составила 53 млн. В 2014 году компания выиграла пять аукционов на реконструкцию теплосетей, в том числе – на Парашютной улице за 131 и 146 млн рублей соответственно, а также на улице Оптиков – за 200 млн рублей и улице Ворошилова – за 148 млн. «Фонтанка» предсказала итоги этих конкурсов, как и еще нескольких.

Кроме того, СМУ-303 являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино, где должны были собираться ё-мобили, строило коллектор под Адмиралтейской набережной для «Водоканала» и финансировало установку памятника адмиралу Нахимову на Васильевском острове. В апреле 2014 года компания выиграла у «Метростроя» конкурс на вынос сетей на Фрунзенском радиусе с начальной ценой 421 млн рублей. После расторжения контракта новый конкурс долго не объявляли, извещение появилось только 26 июля 2017 года. 

«СМУ-303-ПГС» занимается подготовкой стройплощадок, выручка по итогам 2016 года составила почти миллиард рублей, а чистая прибыль – 18,5 млн рублей. 

ООО «Заптрансстрой» – строительная компания, в 2016 году получила убыток. Фигурировала в сводках – в 2014 году на бухгалтеров фирмы было совершено нападение, было похищено около 4 млн рублей.


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