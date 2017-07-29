Петербурженка завоевала шашечное золото

Мария Крискевич стала единственной петербурженкой, завоевавшей золотую медаль 3-го этапа Кубка мира по шашкам-64, завершившегося сегодня в Санкт-Петербурге.

Мария показала лучший среди женщин результат в бразильской версии шашек на 64-клеточной доске с самым коротким контролем времени (по 3 минуты каждому игроку плюс по 2 секунды за ход). Всего на 3-м этапе Кубка мира проводилось два турнира: молниеносная программа по бразильским шашкам и классическая по русским.

Крискевич обыграла всех участвовавших в молниеносной программе 25 женщин и заняла 16-ю строчку в общей с мужчинами турнирной таблице. Для 19-летней спортсменки это очень хороший результат – всего в турнире играли 85 человек, в том числе, 9 международных гроссмейстеров.

Про себя девушка говорит: «Шашки для меня не только хобби, но и будущая профессия. Я учусь на тренера по шашкам и собираюсь работать именно в этом качестве. Мне нравится играть и учить маленьких детей. У меня большая семья, я провожу много времени с детьми – кажется, неплохо получается…»

Сегодняшняя победа для Марии – первый серьезный результат на взрослом турнире международного уровня в личном соперничестве. До того она завоевывала золотые медали только на юношеских турнирах или на взрослых в командном составе.

Звездой 3-го этапа Кубка мира по шашкам-64 стал международный гроссмейстер Сергей Белошеев (действующий чемпион мира по русским шашкам, проживает в Республике Крым) – он победил в молниеносной и классической программах соревнований. Золотая медаль за классическую программу среди женщин у международного гроссмейстера из Нижнего Новгорода Натальи Федоровой.

Справка.

Мария Крискевич – мастер спорта по русским шашкам, победительница молниеносных программ Первенств Европы и России среди девушек до 20-ти лет. Учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта на отделении шашек.

3-й этап Кубка мира по шашкам-64 (Международные соревнования «Белые ночи») провела Международная федерация шашек (International Draughts Federation) при поддержке Фонда содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки». В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов почти из 20-ти стран.