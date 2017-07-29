Еще
17:04 29.07.2017
Пришлите свою новость!
17:01
Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов
16:51
Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене
16:39
В Москве зафиксирована рекордная для этого лета температура
16:25
Министр обороны Румынии прокомментировал реакцию Рогозина на разворот самолета
16:19
В Финляндии начинается сезон морошки
15:59
Создатель исчезающего спрея для судей требует от FIFA 35 млн долларов
15:42
ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Югра" составляет 7 млрд рублей
15:40
Пробка длиной три километра образовалась на Кронштадском шоссе
15:32
Шойгу: Свыше 3500 военнослужащих примут участие в Армейских международных играх
15:19
СМИ: вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова
15:00
ЕС запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы
14:57
СК возбудил уголовное дело по факту убийства борца Власко на Байкале
14:51
В областной аэропорт в Сиверском планируют вложить шесть миллиардов
14:44
В отношении СМУ-303 подано заявление о банкротстве
14:32
Петербурженка завоевала шашечное золото
14:23
В Баку охрана супермаркета устроила покупателю пытку холодом
14:15
Петербурженка пожаловалась на таксиста, прыснувшего в ее ребенка из баллончика
14:06
Пьяного водителя в Тихвине остановили стрельбой
13:53
На Аляске самолет при посадке обезглавил оленя
13:42
В ближайшие пару недель на четырех участках КАД заделают колеи в асфальте
13:37
Джордж Клуни подаст в суд на журнал за нелегальную съемку его детей-близнецов
13:23
Уволенный петербуржец разнес офис бывшего работодателя
13:03
В торговом центре рядом с Сенной мигрант упал со стремянки и умер
12:55
СМИ: "Самолёт Путина" перед вылетом из Финляндии загрузили алкоголем
12:50
Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ
12:39
Гатчина обрела долгожданный путепровод
12:32
Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул
12:21
Финские СМИ разглядели "ядерный чемоданчик" Путина во время его визита в Финляндию
12:11
Эдуард Лимонов написал книгу о незаконнорожденном деде
12:01
МЧС: Привычные ливни совсем скоро на улицах Петербурга
11:42
К спасательной операции у берегов Крыма привлекли самолет и два корабля
11:37
Советник мэра Архангельска и депутат гордумы задержаны за посредничество во взяточничестве
11:30
Четверо россиянин пострадали при пожаре в турецком отеле
11:20
Подростки угнали «Жигули», но доехали только до дерева
11:14
Гостей Кронштадта довезут на парад автобусами
11:02
Перуанец из «Локомотива» пожаловался на холодное лето в России
10:54
На Васильевском опрокинувшийся миксер с бетоном бросили посреди дороги после ДТП
10:52
Украинские националисты вывели полицию на тайник оружия у петербуржца
10:50
Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»
10:42
Возле Тосно «Рено» врезался в столб, погиб водитель
10:36
Пострадавших в ДТП в Хельсинки россиянок выписали из больницы
10:31
Экипаж корабля «Союз МС-05» перешел на борт МКС
10:14
У берегов Крыма перевернулся сухогруз. Шестерых ищут спасатели
10:07
Дожди с грозами надвигаются на Петербург
09:59
США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов
02:27
На «Усадьбу Jazz» приедет один из лучших джазовых гитаристов мира
02:09
На фестивале «О, да! Еда!» накормят синими бургерами и научат рисовать
01:58
Наина Ельцина, директор «Гаража» и создатель «Meduza» встретятся на «Диалогах» в Эрмитаже
01:41
Выборгский замок вернется в средневековье
01:28
На Карповке и Малой Невке пройдут водные опен-эйры
01:13
«Мотостолица» захватит Манежную площадь
00:50
Александр Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем со «Спартаком»
00:39
Трамп уволил Прибуса с поста главы аппарата Белого дома США
00:32
Конгресс направил в ведомства США запросы на документы «Лаборатории Каперского»
00:20
УЕФА будет ужесточать правила финансового fair play
00:02
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»
28/07
В Петербурге автохам напал на женщину на Mitsubishi. Заступников не нашлось
28/07
«Маяковская» работает в обычном режиме
28/07
В посольстве России в Финляндии отказались предоставить информацию о пострадавших россиянах
28/07
Спикер ЗакСа: решение суда об аресте Резника неоправданно жестокое
28/07
Двое россиян оказались в толпе, на которую наехал автомобиль в центре Хельсинки
28/07
Вестибюль «Маяковской» закрыт на проверку
28/07
Объявлен конкурс на новогоднее оформление Московского проспекта
28/07
При нападении мужчины в Гамбурге пострадали четыре человека
28/07
Рейтинг одобрения работы Трампа снизился до рекордного минимума
28/07
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне
28/07
Программа реновации «хрущёвок» Петербурга выполнена на 1%
28/07
Самолет с Рогозиным, совершивший вынужденную посадку в Минске, добрался до Кишинева
28/07
Часть жильцов пострадавшего дома на Каменноостровском смогут вернуться домой 31 июля
28/07
Российские пловцы за день взяли три "золота" на чемпионате мира
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
29.07.2017 14:32

Петербурженка завоевала шашечное золото

Мария Крискевич стала единственной петербурженкой, завоевавшей золотую медаль 3-го этапа Кубка мира по шашкам-64, завершившегося сегодня в Санкт-Петербурге.

Мария показала лучший среди женщин результат в бразильской версии шашек на 64-клеточной доске с самым коротким контролем времени (по 3 минуты каждому игроку плюс по 2 секунды за ход). Всего на 3-м этапе Кубка мира проводилось два турнира: молниеносная программа по бразильским шашкам и классическая по русским.

Крискевич обыграла всех участвовавших в молниеносной программе 25 женщин и заняла 16-ю строчку в общей с мужчинами турнирной таблице. Для 19-летней спортсменки это очень хороший результат – всего в турнире играли 85 человек, в том числе, 9 международных гроссмейстеров.

Про себя девушка говорит: «Шашки для меня не только хобби, но и будущая профессия. Я учусь на тренера по шашкам и собираюсь работать именно в этом качестве. Мне нравится играть и учить маленьких детей. У меня большая семья, я провожу много времени с детьми – кажется, неплохо получается…»

Сегодняшняя победа для Марии – первый серьезный результат на взрослом турнире международного уровня в личном соперничестве. До того она завоевывала золотые медали только на юношеских турнирах или на взрослых в командном составе.

Звездой 3-го этапа Кубка мира по шашкам-64 стал международный гроссмейстер Сергей Белошеев (действующий чемпион мира по русским шашкам, проживает в Республике Крым) – он победил в молниеносной и классической программах соревнований. Золотая медаль за классическую программу среди женщин у международного гроссмейстера из Нижнего Новгорода Натальи Федоровой.

Справка.

Мария Крискевич – мастер спорта по русским шашкам, победительница молниеносных программ Первенств Европы и России среди девушек до 20-ти лет. Учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта на отделении шашек.

3-й этап Кубка мира по шашкам-64 (Международные соревнования «Белые ночи») провела Международная федерация шашек (International Draughts Federation) при поддержке Фонда содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки». В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов почти из 20-ти стран.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СК возбудил уголовное дело по факту убийства борца Власко на Байкале
Петербурженка завоевала шашечное золото
Перуанец из «Локомотива» пожаловался на холодное лето в России
Александр Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем со «Спартаком»
УЕФА будет ужесточать правила финансового fair play
Российские пловцы за день взяли три "золота" на чемпионате мира
СМИ: Защитник «Лиона» Маммана перейдет в «Зенит» за 16 млн евро
Десять победителей викторины от «Фонтанки» получили билеты на матч «Тосно» - Зенит»
Халк: Надеюсь, «Зенит» вернёт себе титул, пора бы уже!
«Зенит» за прошлый год увеличил прибыль в 22 раза — до 5,6 миллиарда
Евгений Марков: До конца верил, что пробьюсь в «Зенит», но ни разу даже в заявку не попал
Кокорин будет капитаном
Места, которых нет
Первая волевая Манчини
Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Кем СКА будет защищать титул чемпионов
Как "Терек" стал "Ахматом"
Дебют нового «Зенита»
Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ

Итоги недели с Андреем Константиновым

Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.