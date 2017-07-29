В Баку охрана супермаркета устроила покупателю пытку холодом

В полицию Баку обратился местный житель, заявивший, что в одном из супермаркетов города охрана силой поместила его в холодильную камеру магазина и продержала там до потери сознания. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает Vesti.az.

По информации издания, которое ссылается на слова пострадавшего, в торговом зале супермаркета Freshmart к двум мужчинам — Фирузу Гахраманову и Новрузу Садиеву — подошла администратор и заявила, что они украли дорогую бритву. Женщина потребовала возместить ущерб в размере 750 манатов (441 доллар США), отметив, что иначе клиентами «займется охрана».

По словам Гахраманова, его знакомый сказал, что пойдет домой за деньгами. Через несколько часов он позвонил и сообщил, что не смог собрать требуемую сумму. Тогда администратор и охранники силой поместили его в холодильник и держали там, пока он не потерял сознание. Гахраманов добавил, что его отпустили из магазина только поздно ночью.

Весной 2016 года сотрудники охраны магазина сети «Пятерочка» в Екатеринбурге заподозрили пожилую женщину в краже продуктов. Вызванные ими сотрудники правоохранительных органов доставили пенсионерку в отдел полиции, где она почувствовала недомогание. Бригада скорой медицинской помощи увезла женщину в больницу, где она через два дня скончалась. В настоящее время обстоятельства случившегося проверяет прокуратура Свердловской области.