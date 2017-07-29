Петербурженка пожаловалась на таксиста, прыснувшего в ее ребенка из баллончика

В соцсети активно обсуждают жалобу 29-летней Виктории, которая рассказала, чем закончился ее конфликт с таксистом.

Инцидент произошел около 11 утра 29 июля в историческом центре Петербурга, недалеко от НИИ фтизиопульмонологии. Девушка заказала такси. Водитель должен был отвезти Викторию, ее сына и сестру буквально на соседнюю улицу.

В салоне автомобиля, прибывшего по заказу, не оказалось детского кресла. Без него водитель отказался везти трехлетнего сына Виктории. Девушка отменила заказ, в ответ на это таксист якобы начал кричать матом и снимать ее и ребенка на камеру без разрешения. После словесной перепалки мужчина, по словам Виктории, вышел из салона и облил их из перцового баллончика. С места ретировался. У ребенка началась аллергия.

Комментарии в соцсетях варьируются от «Чем в Интернете писать, лучше бы в полицию пошла» до «В этой истории явно чего-то не хватает?».

«Фонтанка» адресовала свои вопросы Виктории, которая пока на них не ответила.

Правка в 14.52. По словам Виктории, такси она заказывала через приложение Uber. В сервисе нашему изданию пообещали провести расследование по данному факту и сообщить результаты проверки.